Костадинов: Една мечта се сбъдна на половин България

Капитанът на Левски Георги Костадинов бе изключително щастлив след победата над ЦСКА 1948 с 1:0 в двубой от 32-ия кръг на efbet Лига. С този успех "сините" спечелиха титлата на България.

"Искам да благодаря на тази невероятна публика. През целия сезон бяха до нас. Направихме едно семейство. Горд съм, че съм част от този отбор и съм капитан. Цялата синя общност заслужаваше този момент. Феновете дадоха светлина в тунела. Те показаха как се спасява клуб. Горд съм, че съм от Левски.



Една мечта се сбъдна на половин България. Това е нещо, което няма как да опиша с думи. Това е четвърта титла за мен, но тази е най-чаканата", заяви капитанът на Левски.