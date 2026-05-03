Веласкес дръпна реч пред футболистите, а те го вдигнаха на ръце

Непосредствено след победата на Левски срещу ЦСКА 1948, която гарантира 27-ата шампионска титла на “сините”, старши треньорът на столичния гранд събра в кръг всички футболисти около себе си на терена на стадион “Георги Аспарухов”, който се превърна в арена на празненствата.

Играчите пък от своя страна поискаха от своя страна наставникът да каже реч, като Веласкес го направи и благодари на всички за представянето им не само този сезон, но и през миналата кампания, когато той започна работа в “синия” тим.

“Добре момчета, трудно е да се говори сега, но много ви благодаря. Наистина оценявам усилията ви! Вашата отдаденост от първия ден. Не само сега, но и през отминалия сезон. Миналият сезон преодоляхме различни трудности, но през този сезон - от първия ден, всички знаехме, че е възможно. И помнете, днес го постигнахме, а сега да сменим ш*баната цифра на автобуса”, каза Веласкес, визирайки цифрата на клубния автобус, която до този момент отброяваше 26-е титли, спечелени до 2009 г., а от тази вечер там вече ще стои номер 27.