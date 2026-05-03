Илиана Раева: Тази титла ще свети най-ярко в историята на Левски

Съпругата на Наско Сираков - Илиана Раева, публикува емоционален пост в социалните мрежи, след като Левски спечели 27-мата си шампионска титла на България. Примата на българската художествена гимнастика поздрави всички "сини" фенове, като сподели какво означава този трофей за нея и семейството ѝ.

Ето какво написа Раева:

"Честита, толкова жадувана титла, скъпи Левскари!

Моето силно момче… Шест години желязна воля, непоклатима вяра и аскетична отдаденост за спасението на любимия му “Левски”. От него се изискваше да бъде истински ефективен лидер в една непосилно тежка обстановка. Той имаше ясна визия за бъдещето, неподозиран нюх как да се случват нещата, необходимата доза чувствителност към хората, с които трябваше да работи на всички нива. Но най-голямата му сила беше неговата фанатична увереност в собствените му сили и възможности, както и, че ще успее, през каквото и да се наложеше да премине. И той успя и премина!

Ти успя, Любов моя! ! Устоя на всички зловредни атаки, предателства, лъжи и унижения към семейството ни. Носеше кръста си с достолепие и мъдрост… Уверено вървеше по своята Голгота. И я премина… И оцеля… Мълчеше и търпеше… Понесе всичко… “и само с очите си гледаше и виждаше въздаянието на нечестивите.” … Ти успя в тази толкова важна Мисия не само да спасиш любимия си отбор, но и да върнеш щастието на милиони сини сърца. Сини сърца, които 17 години жадуваха да видят своята Светиня на върха. Същите тези сини сърца, които 6 години бяха до теб, бяха твоят щит и не те предадоха, а се бореха заедно с теб за възкресението на “Левски”!

Когато вървиш безкористно към мечтаната цел, вървиш по Божия път. Тогава никой не може да те спре и Бог те възнаграждава! Ти вървеше честно и беше Истински! През тези 6 години нищо не правеше за себе си. Правеше го за спасението на “Левски” и за милионите сини сърца! Затова Силата беше с теб! Затова Пътят ти беше благословен! Както е казал Джузепе Гарибалди: “Човек трябва да живее живот полезен на другите!” Ти направи точно това - живя за другите.

Имаш толкова много титли с “Левски”, но тази титла е специална! Тази титла ще свети най-ярко в историята на “Левски”! Времето и поколенията ще я оценят подобаващо. Никога, никога… никога не се усъмних, дори и за миг, че ще успееш… За мен и семейството ни беше чест да бъдем до теб в тази толкова тежка и неравностойна битка, в която ти излезе толкова достоен победител…

Победител, заедно с многобройните сини сърца, Хулио, футболистите, Мило Борисов, Даниел Боримиров, Тони Краус, Христо Йовов, Боби Георгиев, Климент, Виктор … Каква грандиозна житейска авантюра… Ех, че момент… Величие, Космос… Апотеоз Дерзай, любов моя! Благодарим за този Велик Миг! Ние ще сме до теб…".