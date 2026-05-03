Невиждана еуфория на “Герена” при шампионския гол

Голът, който подпечата 27-ата шампионска титла на Левски, реализиран от Марко Дуганджич в 71-вата минута срещу ЦСКА 1948 предизвика страхотна еуфория по трибуните на ст. “Георги Аспарухов”.

Феновете в Сектор “А” на спортното съоръжение при отбелязването на попадението запалиха цели четири бокса с факли, а трибуните се превърнаха във врящ котел, който само се готвеше за голямото шоу.

Уникално пирошоу “Герена” след триумфа

Разбира се, то настъпи след последния съдийски сигнал, когато целият стадион бе обгърнат от мощна факлеада, а привърженици, спортно-технически щаб и футболисти отпразнуваха дългоочакваната шампионска титла, която не бе акостирала на “Герена” от 2009 г. насам.