Батков: Публиката на Левски е на първо място, след това са треньорският щаб и Наско Сираков

Бившият собственик на Левски Тодор Батков степенува по важност големите виновници за спечелването на 27-мата титла в историята на клуба. "Сините" се наложиха над ЦСКА 1948 с минималното 1:0 и си осигуриха първото място в класирането на efbet Лига.

"Левски бе по-добър от всички по много показатели. На първо място е публиката, която не спира да помага и обича Левски. Тази публика не е с теб, само когато побеждаваш. На второ място е треньорският щаб. Левски изгради европейска и стилна игра - дисциплина, себераздаване, постоянство и добра физическа подготовка. На трето място е Сираков. Той успя да издържи на всички напъни и обиди. На недоброжелателите ще кажа, да престанат с това "Сираков вън", сподели той пред БНТ.

"Големият проблем на Лудогорец е, че нямат публика. Без публика не става. Убеден съм, че Лудогорец не е печеливш, макар да постигна добри финансови резултати. Само с пари не става. Лудогорец няма лидери в съблекалнята, които да държат на ниво останалите футболисти. В Левски лидери са Георги Костадинов, Кристиян Димитров и Светльо Вуцов. Ще ми се да има повече българи", допълни бившият ръководител на клуба, под чието ръководство "сините" печелят последната си титла преди 17 години.

"Преди почти 11 години напуснах ръководната функция. Помагал съм със съвети и с малко финанси. Катарзисът в Левски беше като всичко, случило се в държавата. Тази година е знакова. Публиката на Левски е носител на традициите. Отборът на народа е шампион", добави Батков.

Според него новият собственик на клуба Атанас Бостанджиев е левскар, който ще помогне за развитието на клуба.

"Познавам го. Сериозен човек, успял извън България. Има международен бизнес и управлява огромен инвестиционен фонд. Важно е, че е левскар. За спасяването на клуба роля има и Мило Борисов от генералния спонсор. Левски е клубът, който реализира най-големи приходи от мърчандайзинг. Цялата печалба влиза в клуба. Голямата болка на левскарите е стадионът да изглежда европейски. Искам да призова всички спорове да бъдат забравени и томахавките да бъдат заровени. Трябва да се дават повече шансове на българите, защото според мен са малко. Надявам се синьото лято в евротурнирите да се повтори", завърши Батков.