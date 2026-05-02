Тити Папазов: Тази титла е за всички хора, които спасиха Левски

Тити Папазов е категоричен, че спечелената титла от Левски е напълно заслужена и не може да бъде оспорена от опонентите на „сините“.

„Заслужена награда за всички хора, които спасиха отбора. Аз съм ненормално емоционален. Така сме устроени, че винаги мислим най-лошото. Това беше тотална хегемония. Има много хора, на които трябва да бъде благодарено. За да бъде започнато истинското спасяване на отбора, феновете бяха обединени. Не си го представяхме чак толкова розово и доминиращо. Това е награда за всеки един човек, който през 2020 година помогна с каквото може. Няма по-истински спечелен трофей в годините на демокрацията. Не трябва да си затваряме очите пред явни неща, които се случваха в нашия футбол. Тази титла не може да бъде оспорена от нашите конкуренти. Напротив - трябва да бъде призната. Левски е синтез на една огромна любов“.