27-ата титла е факт! Луда еуфория на "Герена" след триумфа на Левски над ЦСКА 1948 - на живо с радостта и отзивите
  3. Тити Папазов: Тази титла е за всички хора, които спасиха Левски

Тити Папазов: Тази титла е за всички хора, които спасиха Левски

  • 2 май 2026 | 22:19
  • 192
  • 0

Тити Папазов е категоричен, че спечелената титла от Левски е напълно заслужена и не може да бъде оспорена от опонентите на „сините“.

48 Левски 1:0 ЦСКА 1948

„Заслужена награда за всички хора, които спасиха отбора. Аз съм ненормално емоционален. Така сме устроени, че винаги мислим най-лошото. Това беше тотална хегемония. Има много хора, на които трябва да бъде благодарено. За да бъде започнато истинското спасяване на отбора, феновете бяха обединени. Не си го представяхме чак толкова розово и доминиращо. Това е награда за всеки един човек, който през 2020 година помогна с каквото може. Няма по-истински спечелен трофей в годините на демокрацията. Не трябва да си затваряме очите пред явни неща, които се случваха в нашия футбол. Тази титла не може да бъде оспорена от нашите конкуренти. Напротив - трябва да бъде призната. Левски е синтез на една огромна любов“.

Още от БГ Футбол

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 208215
  • 600
Локо (Мездра) се справи с Левски 2007

  • 2 май 2026 | 20:23
  • 708
  • 0
Локо (Сф) обвини боса на Добруджа в клетви, псувни и заплахи

  • 2 май 2026 | 20:22
  • 3059
  • 4
Лидерът спря черната си серия

  • 2 май 2026 | 20:55
  • 19372
  • 10
"Комитите" сгънаха "шоколадите" в дербито на дъното

  • 2 май 2026 | 20:16
  • 1003
  • 1
Несебър срази „розите“

  • 2 май 2026 | 20:16
  • 638
  • 0
17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 208215
  • 600
Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

  • 2 май 2026 | 21:44
  • 5119
  • 9
Левски: Титлата се завърна у дома

  • 2 май 2026 | 21:30
  • 7494
  • 20
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

  • 2 май 2026 | 21:17
  • 26117
  • 14
Осасуна 0:0 Барселона, каталунците постепенно затягат обръча

  • 2 май 2026 | 21:59
  • 3261
  • 9
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 42248
  • 51