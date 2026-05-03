Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

Президентът на Левски и доскорошен главен акционер в клуба Наско Сираков увеличи невероятната си колекция от титли със "синия" гранд, добавяйки още една на различна функция в любимия клуб.

Голмайстор номер 1 в историята на Левски е шампион като водеща фигура на терена през 1984, 1985, 1988, 1993, 1994 и 1995 година. Като изпълнителен директор пък той също беше фронтмен на изключително успешен период за "сините" в началото на века - титли през 2000, 2001, 2002, 2006 и 2007 година.

Сега в 30 кръга от настоящия сезон Сираков беше в ролята на собственик, а посрещна знаковата 27-ма титла като президент след предаването на основния пакет акции на Атанас Бостанджиев.

Снимки: Sportal.bg