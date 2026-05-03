Дали Лудогорец ще направи шпалир на Левски?

След 17 години чакане "сините" най-накрая са шампиони на България, слагайки край на 14-годишната хегемония на Лудогорец. Левски спечели 27-ата си титла с минимална победа с 1:0 над ЦСКА 1948, а в герой се превърна резервата Марко Дуганджич.

Сега всички погледи са насочени към двубоя на 9 май на "Георги Аспарухов", когато новият шампион ще трябва получи трофея точно срещу Лудогорец. Интересен момент е дали "орлите" ще отвърнат на жеста на "сините", които на два пъти през годините направиха шпалир на футболистите от Разград.

