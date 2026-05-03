Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локомотив удари Ботев на "Колежа" след рецитал на нидерландец - на живо от Пловдив след 0:2 за "смърфовете"
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. 11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

  • 3 май 2026 | 17:57
  • 15207
  • 28
11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Лудогорец, които излизат в мач от 32-рия кръг на efbet Лига.

И двата отбора предприемат известни промени спрямо полуфиналната им среща реванш от турнира за Купата, която се игра през седмицата. "Червените" започват с Пиедраита и Питас за сметка на Перейра и Годой.

Рокадите при разградчани са доста повече. Извън състава са Вердон, Алмейда, Нареси и Дуа, а вместо тях започват Нахмиас, Ногейра, Калоч и Текпетей. "Орлите" стартират без централен нападател, а и на пейката липсва такъв, тъй като там ги няма Дуа и Секо. В центъра на отбраната пък ще си партнират Нахмиас и Недялков.

ЦСКА - ЛУДОГОРЕЦ

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 32. Родригес, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 11. Брахими, 99. Ето’о, 10. Ебонг, 77. Пиедраита, 28. Питас

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 55. Нахмиас, 3. Недялков, 27. Ногейра, 23. Дуарте, 26. Калоч, 77. Маркус, 18. Чочев, 14. Станич, 37. Текпетей

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 24263
  • 206
Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

  • 3 май 2026 | 15:23
  • 12382
  • 10
ЦСКА с всичко най-добро срещу Лудогорец (групата на "червените)

ЦСКА с всичко най-добро срещу Лудогорец (групата на "червените)

  • 3 май 2026 | 14:08
  • 4848
  • 11
Гари Родригес: Невероятно е Левски да е шампион, този клуб го заслужава

Гари Родригес: Невероятно е Левски да е шампион, този клуб го заслужава

  • 3 май 2026 | 13:34
  • 2642
  • 0
Батков: Публиката на Левски е на първо място, след това са треньорският щаб и Наско Сираков

Батков: Публиката на Левски е на първо място, след това са треньорският щаб и Наско Сираков

  • 3 май 2026 | 13:28
  • 3894
  • 8
Ивайло Станчев: Победа за самочувствие и увереност

Ивайло Станчев: Победа за самочувствие и увереност

  • 3 май 2026 | 13:27
  • 1176
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 27418
  • 142
Манчестър Юнайтед 2:2 Ливърпул, Гакпо изравни след грешка на Ламенс

Манчестър Юнайтед 2:2 Ливърпул, Гакпо изравни след грешка на Ламенс

  • 3 май 2026 | 18:22
  • 12594
  • 44
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:48
  • 15441
  • 16
Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 24263
  • 206
Десетима от Милан рухнаха срещу Сасуоло

Десетима от Милан рухнаха срещу Сасуоло

  • 3 май 2026 | 17:56
  • 7777
  • 15