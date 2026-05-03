11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Лудогорец, които излизат в мач от 32-рия кръг на efbet Лига.

И двата отбора предприемат известни промени спрямо полуфиналната им среща реванш от турнира за Купата, която се игра през седмицата. "Червените" започват с Пиедраита и Питас за сметка на Перейра и Годой.

Рокадите при разградчани са доста повече. Извън състава са Вердон, Алмейда, Нареси и Дуа, а вместо тях започват Нахмиас, Ногейра, Калоч и Текпетей. "Орлите" стартират без централен нападател, а и на пейката липсва такъв, тъй като там ги няма Дуа и Секо. В центъра на отбраната пък ще си партнират Нахмиас и Недялков.

ЦСКА - ЛУДОГОРЕЦ

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 32. Родригес, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 11. Брахими, 99. Ето’о, 10. Ебонг, 77. Пиедраита, 28. Питас

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 55. Нахмиас, 3. Недялков, 27. Ногейра, 23. Дуарте, 26. Калоч, 77. Маркус, 18. Чочев, 14. Станич, 37. Текпетей