БПФЛ поздрави Левски за титлата и му пожела успешно представяне в евротурнирите

Българската професионална футболна лига поздрави Левски за спечелената шампионска титла на България.

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

"Този успех е признание за труда, постоянството и професионализма на футболистите, треньорския щаб, ръководството и всички, които допринесоха за постигането на този резултат. Шампионската титла е най-високото отличие в българския клубен футбол и заслужава уважение като значимо спортно постижение.

Левски публикува видео с история, която ще се помни вечно

БПФЛ пожелава на ПФК Левски успешно представяне в европейските клубни турнири и достойна защита на името на българския футбол на международната сцена", написаха от Футболната лига.