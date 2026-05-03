Начало на мача: Интер 0:0 Парма, “нерадзурите” играят за Скудетото

Отборите на Интер и Парма играят при резултат 0:0 на “Джузепе Меаца” в късния двубой от 35-ия кръг на Серия "А". Мачът е по-специален за “нерадзурите”, тъй като при тяхна победа или равенство те ще си гарантират титлата в първенството още тази вечер.

Кристиан Киву е предприел три промени в стартовия състав на Интер след ремито 2:2 с Торино. В защита се завръща Алесандро Бастони за сметка на Карлос Аугусто, а отдясно на халфовата линия този път играе Дензъл Дъмфрис вместо Матео Дармиан. Партньор в атака на Маркюс Тюрам е Франческо Пио Еспозито, а не Анже-Йоан Бони, който е на пейката заедно с възстановения от контузията си капитан Лаутаро Мартинес. Гостите от Парма също са подредени в 3-5-2 с Габриел Стрефеца и Матео Пелегрино в нападение.

Началото на срещата започна с минута мълчание в памет на загиналия бивш италиански пилот от Формула 1 Алесандро Дзанарди.

Интер: Зомер, Бисек, Аканжи, Бастони, Дъмфрис, Барела, Жиелински, Сучич, Димарко, Тюрам, Еспозито

Парма: Сузуки, Чиркати, Троило, Н'Диайе, Дел Прато, Бернабе, Николуси Кавилия, Кейта, Валери, Стрефеца, Пелегрино

Снимки: Gettyimages