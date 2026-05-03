Левски трябва да получи златните си медали срещу Лудогорец на "Герена"

Отборът на Левски е шампион на България за 27-и път в своята история. Това се случи, след като "сините" постигнаха успех с 1:0 над ЦСКА 1948 и с тези три точки си гарантираха титлата на България.

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

Кога обаче "сините" ще получат златните си медали?

Това трябва да се случи в следващия кръг, когато Левски приема Лудогорец на "Георги Аспарухов". Очаква се стадионът отново да се пука по шевовете, като няма по-логично решение от това, тъй като в следващите мачове футболистите на Хулио Веласкес гостуват в Разград, след което приемат ЦСКА, но на стадион "Васил Левски".

За финал отборът на Левски гостува на ЦСКА 1948 в Бистрица.

По този начин домакинството в следващия кръг е точният момент, в който феновете на "сините" да напълнят отново стадиона и да изживеят тази емоция, която чакаха цели 17 години.