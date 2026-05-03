Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. В Северна Македония отразиха триумфа на Серафимов с Левски

В Северна Македония отразиха триумфа на Серафимов с Левски

  • 3 май 2026 | 06:46
  • 1153
  • 0

Широкият международен отзвук за края на шампионската суша на Левски не закъсня да навести и западната ни съседка Северна Македония.

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"
17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

Освен големият интерес покрай сломяването на доминацията на Лудогорец след 14 поредни шампионски титли, която бе най-дългата актуална в Европа допреди 24 часа, причината бе фактът, че в лагера на “сините” по пътя към 27-ия комплект златни медали бе македонският национал Никола Серафимов.

Вестник “AS”: Веласкес сложи край на проклятието в България
Вестник “AS”: Веласкес сложи край на проклятието в България

Платформата gol.mk излезе със заглавие “Хегемонията на Лудогорец приключи, Серафимов и Левски са шампиони на България”, а сайтът ekipa.mk също отбеляза в статията си въпросните два акцента, но и спомена голямото шоу, което направиха “сините” фенове.

И в Аржентина споменаха големия успех на Левски
И в Аржентина споменаха големия успех на Левски

“Веднага след последния съдийски сигнал феновете създадоха зрелищна атмосфера с факелно шествие, отбелязвайки дългоочаквания успех”, написаха от ekipa.mk.

Уникално пирошоу “Герена” след триумфа
Уникално пирошоу “Герена” след триумфа

Подобен бе и отзвукът в mkd.mk, където на водещата снимка на статията бе показана факлеадата на ст. “Георги Аспарухов”, а заглавието бе “Серафимов и Левски станаха шампиони, феновете „подпалиха“ стадиона”.

Голямата еуфория на “синя” България, която обиколи света
Голямата еуфория на “синя” България, която обиколи света
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес дръпна реч пред футболистите, а те го вдигнаха на ръце

Веласкес дръпна реч пред футболистите, а те го вдигнаха на ръце

  • 3 май 2026 | 02:16
  • 1862
  • 0
Уникално пирошоу “Герена” след триумфа

Уникално пирошоу “Герена” след триумфа

  • 3 май 2026 | 01:49
  • 1647
  • 0
“Сините” празненства превзеха София

“Сините” празненства превзеха София

  • 3 май 2026 | 01:24
  • 2027
  • 5
Локомотив (Пловдив) поздрави Левски за титлата

Локомотив (Пловдив) поздрави Левски за титлата

  • 2 май 2026 | 23:55
  • 2304
  • 7
Бдин отнесе Ювентус (Малчика)

Бдин отнесе Ювентус (Малчика)

  • 2 май 2026 | 22:49
  • 1490
  • 1
Павликени срази Янтра (Полски Тръмбеш)

Павликени срази Янтра (Полски Тръмбеш)

  • 2 май 2026 | 22:42
  • 987
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 237344
  • 937
Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

  • 2 май 2026 | 21:44
  • 16536
  • 56
Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

  • 3 май 2026 | 07:32
  • 2922
  • 6
Пореден епизод на пловдивското дерби - целта е бараж за Европа!

Пореден епизод на пловдивското дерби - целта е бараж за Европа!

  • 3 май 2026 | 07:04
  • 1135
  • 3
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

  • 2 май 2026 | 21:17
  • 38086
  • 32
Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

  • 2 май 2026 | 23:56
  • 19634
  • 142