В Северна Македония отразиха триумфа на Серафимов с Левски

Широкият международен отзвук за края на шампионската суша на Левски не закъсня да навести и западната ни съседка Северна Македония.

Освен големият интерес покрай сломяването на доминацията на Лудогорец след 14 поредни шампионски титли, която бе най-дългата актуална в Европа допреди 24 часа, причината бе фактът, че в лагера на “сините” по пътя към 27-ия комплект златни медали бе македонският национал Никола Серафимов.

Платформата gol.mk излезе със заглавие “Хегемонията на Лудогорец приключи, Серафимов и Левски са шампиони на България”, а сайтът ekipa.mk също отбеляза в статията си въпросните два акцента, но и спомена голямото шоу, което направиха “сините” фенове.

“Веднага след последния съдийски сигнал феновете създадоха зрелищна атмосфера с факелно шествие, отбелязвайки дългоочаквания успех”, написаха от ekipa.mk.

Подобен бе и отзвукът в mkd.mk, където на водещата снимка на статията бе показана факлеадата на ст. “Георги Аспарухов”, а заглавието бе “Серафимов и Левски станаха шампиони, феновете „подпалиха“ стадиона”.

