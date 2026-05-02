Левски 0:0 ЦСКА 1948, страхотна атмосфера на "Герена"

Отборите на Левски и ЦСКА 1948 играят при резултат 0:0 в сблъсък от 32-ия на efbet Лига.

Старши треньорът на домакините Хулио Веласкес прави само една промяна от победата с 3:1 над ЦСКА през миналата седмица. От първата минута започва Мазир Сула, който вкара последния гол във вратата на "червените". Той заменя капитана на тима Георги Костадинов.

Наставникът на гостите Александър Александров пък не прави нито една промяна от ключовата победа с 2:1 над Лудогорец в Разград.

Стартови състави:



Левски: Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 99. Радослав Кирилов, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала



Резерви: 78. Мартин Луков, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 8. Карлос Охене, 10. Асен Митков, 95. Карл Фабиен, 70. Георги Костадинов, 45. Марко Дуганджич, 12. Мустафа Сангаре



ЦСКА 1948: 92. 13. Димитър Шейтанов, 96. Драган Гривич, 88. Адама Траоре, 21. Лаша Двали, 22. Огнен Гашевич, 34. Петър Виталнов, 23. Флориан Кребс, 10. Борислав Цонев, 20. Браян Собреро, 77. Елиаш Франко, 93. Мамаду Диало



Резерви: 1. Петър Маринов, 4. Андре Хофман, 9. Атанас Илиев, 11. Георги Русев, 2. Диего Медина, 14. Калоян Стрински, 19. Марто Бойчев, 67. Фредерик Масиел, 3. Хуанми Карион



Стадион: "Георги Аспарухов", София

Главен съдия: Кристиян Колев

Снимки: Борислав Трошев