Съставите на Ман Юнайтед и Ливърпул, гостите са без Исак

Манчестър Юнайтед приема Ливърпул в голямото дерби на кръга в Премиър лийг. След блестящото представяне на "червените дяволи" под ръководството на Майкъл Карик в момента те са трети в класирането с аванс от три точки пред днешния си съперник. И двата отбора са близо до това да си гарантират класиране за Шампионската лига.

Матеус Куня е възстановен и е в стартовия състав на Ман Юнайтед. Той заменя Амад Диало и ще играе по лявото крило, а това е единствената промяна в състава от мача с Брентфорд. Люк Шоу също е сред титулярите, въпреки че получи травма в последния двубой. Лисандро Мартинес е наказан.

Александър Исак не е в групата на Ливърпул, което увеличава проблемите в атаката. Той пропуска мача поради контузия. Мърсисайдци са без Мохамед Салах и Юго Екитике, които също са с травми. Джереми Фримпонг и Райън Гравенберх са титуляри. На вратата е Фреди Уудман, тъй като Алисон и Мамардашвили са контузени.

Снимки: Imago