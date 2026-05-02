Боримиров: Шапка свалям на феновете! Всяка титла е сладка

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортерите в минутите, в които "сините" станаха шампиони на България. Бившият национал благодари на феновете на отбора и подчерта, че всяка титла има своята значимост и не може да отличи някоя пред останалите, които е печелил на "Герена".

"Знам каква е емоцията - като футболист и като ръководител. Няма нищо чудно за мен, бях спортен директор при последната титла. Знам вкуса на титлата. Направихме добър колектив и че това, че станахме шампиони е плод на футболистите, треньорското ръководство, цялото ръководство на клуба и на нашия 12-ти играч. Левски беше на крачка от фалита, те бяха винаги до нас.

Но си повярваме и хора, които разбират от футбол и имаме привърженици, които ни подкрепяха, шапка свалям, благодаря им, искам да благодаря също и на моето семейство, минахме през много трудности и безсънни нощи, но успяхме и стигнахме до тази сладка победа. Не бих казал възлов момент, че е имало, гледаме мач за мач.

Може би никой от нашите футболисти не беше ставал шампион, това е бреме, можеше да изиграе шега в дадени моменти, така че благодарности на отбора, че се справихме с указанията, пожелавам си стадионът да бъде все така пълен и занапред. Хулио се е ползвам абсолютно с пълното ми доверие.

През годината променяхме футболистите, това беше с негово желание, накрая виждате как събрахме плодовете, които дълго време чакахме. Всяка титла си има своята значимост и е сладка, не мога да ги разгранича. Всяка една е сладка", каза шефът на "сините".