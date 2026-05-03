Гран При на Маями: Леклер начело зад колата на сигурността (следете на живо)

След извънредната априлска пауза сезон 2026 във Формула 1 се подновява с надпреварата за Гран При на Маями. От полпозишъна във Флорида стартира лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели, който снощи спечели своята трета поредна квалификация.
Абсолютно всички пилоти, с изключение на тръгващия от бокса Исак Хаджар, избраха да започнат състезанието със средно твърдите гуми на Пирели. Френският пилот на Ред Бул очаквано реши да заложи на алтернативна стратегия с по-дълъг първи стинт с твърдата смес.
Старт - Отличен старт за Леклер от третата позиция на старта, който позволи на монегаска да поведе още в първите метри, в които той изпревари Антонели и Верстапен. Двамата след това пробваха много късни спирания за първия завой и блокираха предните си гуми и в крайна сметка Леклер остана начело. Верстапен също така се завъртя във втория завой и потъна до дъното на топ 10 още в самото начало.
1/57 - В края на първия тур Леклер водеше пред Антонели, Норис, Пиастри, Ръсел, Хамилтън, Колапинто, Лоусън, Албон и Верстапен, които оформяха топ 10.
3/57 - Грешка на Пиастри в края на втората обиколка позволи на Ръсел да го изпревари с лекото в спора за четвъртото място в спирането за първия завой в началото на третия тур на състезанието.
4/57 - Антонели с първа атака срещу Леклер за първото място, но пилотът на Ферари зае вътрешната траектория в спирането за 11-ия завой и запази водачеството. Монегаскът обаче не успя да стори това в края на обиколката, когато Антонели го задмина в почти обратния 17-ти завой.
5/57 - Леклер имаше нужда от по-малко от обиколка, за да си върне първата позиция, изпреварвайки Антонели в подхода за 11-ия завой, възползвайки се от правото си да използва режима за изпреварване.
6/57 - Кола на сигурността! Два отделни инцидента за Хаджар и Гасли наложиха първата поява на колата на сигурността за деня. Малко преди това да се случи Норис успя да изпревари Антонели за втората позиция в първия завой.
