Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Гран При на Маями: Леклер начело зад колата на сигурността (следете на живо)

Гран При на Маями: Леклер начело зад колата на сигурността (следете на живо)

  • 3 май 2026 | 20:15
  • 4516
  • 1
Гран При на Маями: Леклер начело зад колата на сигурността (следете на живо)

След извънредната априлска пауза сезон 2026 във Формула 1 се подновява с надпреварата за Гран При на Маями. От полпозишъна във Флорида стартира лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели, който снощи спечели своята трета поредна квалификация.

Абсолютно всички пилоти, с изключение на тръгващия от бокса Исак Хаджар, избраха да започнат състезанието със средно твърдите гуми на Пирели. Френският пилот на Ред Бул очаквано реши да заложи на алтернативна стратегия с по-дълъг първи стинт с твърдата смес.

Старт - Отличен старт за Леклер от третата позиция на старта, който позволи на монегаска да поведе още в първите метри, в които той изпревари Антонели и Верстапен. Двамата след това пробваха много късни спирания за първия завой и блокираха предните си гуми и в крайна сметка Леклер остана начело. Верстапен също така се завъртя във втория завой и потъна до дъното на топ 10 още в самото начало.

1/57 - В края на първия тур Леклер водеше пред Антонели, Норис, Пиастри, Ръсел, Хамилтън, Колапинто, Лоусън, Албон и Верстапен, които оформяха топ 10.

3/57 - Грешка на Пиастри в края на втората обиколка позволи на Ръсел да го изпревари с лекото в спора за четвъртото място в спирането за първия завой в началото на третия тур на състезанието.

4/57 - Антонели с първа атака срещу Леклер за първото място, но пилотът на Ферари зае вътрешната траектория в спирането за 11-ия завой и запази водачеството. Монегаскът обаче не успя да стори това в края на обиколката, когато Антонели го задмина в почти обратния 17-ти завой.

5/57 - Леклер имаше нужда от по-малко от обиколка, за да си върне първата позиция, изпреварвайки Антонели в подхода за 11-ия завой, възползвайки се от правото си да използва режима за изпреварване.

6/57 - Кола на сигурността! Два отделни инцидента за Хаджар и Гасли наложиха първата поява на колата на сигурността за деня. Малко преди това да се случи Норис успя да изпревари Антонели за втората позиция в първия завой.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Президентът на ФИА мисли, че Верстапен няма да напусне Формула 1

Президентът на ФИА мисли, че Верстапен няма да напусне Формула 1

  • 3 май 2026 | 10:26
  • 1017
  • 0
Наказание праща Хаджар в дъното на стартовата решетка

Наказание праща Хаджар в дъното на стартовата решетка

  • 3 май 2026 | 10:10
  • 1587
  • 1
В Пирели не могат да прогнозират стратегия за дъжда в Маями

В Пирели не могат да прогнозират стратегия за дъжда в Маями

  • 3 май 2026 | 09:55
  • 1136
  • 0
Люис Хамилтън: Направихме крачка напред

Люис Хамилтън: Направихме крачка напред

  • 3 май 2026 | 09:46
  • 1738
  • 1
Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

  • 3 май 2026 | 08:15
  • 7925
  • 0
Изтеглиха старта на Гран При на Маями заради очакваното лошо време

Изтеглиха старта на Гран При на Маями заради очакваното лошо време

  • 3 май 2026 | 08:09
  • 18359
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 Лудогорец, сериозен пропуск на гостите

ЦСКА 1:0 Лудогорец, сериозен пропуск на гостите

  • 3 май 2026 | 20:11
  • 51832
  • 178
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 41571
  • 159
Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 27743
  • 76
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:50
  • 22862
  • 26
Ювентус 0:1 Верона, Влахович се появи в игра

Ювентус 0:1 Верона, Влахович се появи в игра

  • 3 май 2026 | 19:49
  • 3376
  • 5