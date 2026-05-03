Еспаньол - Реал Мадрид (съставите)

Реал Мадрид гостува на Еспаньол в среща от 34-тия кръг. Мачът започва в 22:00 часа. Нещата са ясни: ако “белите” не спечелят, Барселона ще стане шампион още тази вечер.

“Кралете” са без куп контузени, сред които са Килиан Мбапе, Едер Милитао, Арда Гюлер, Родриго и Тибо Куртоа. При тези обстоятелства Алваро Арбелоа залага на Браим Диас и Винисиус Жуниор в атака, а в халфовата линия отново е юношата Тиаго Питарч.

Реал Мадрид не спечели нито веднъж в последните си три визити във всички турнири.

Еспаньол пък започва мача на 5 пункта от изпадащите и се нуждае от точки, за да си гарантира мястото в елита.