Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Нико Петров: ЦСКА 1948 и казармата да върнат пак няма да разберат играта на Левски

Нико Петров: ЦСКА 1948 и казармата да върнат пак няма да разберат играта на Левски

  • 3 май 2026 | 17:04
  • 240
  • 0
Нико Петров: ЦСКА 1948 и казармата да върнат пак няма да разберат играта на Левски
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Новото издание на "Анализът на Нико Петров" стартира с връчване на титлата на анализатора - Нико Петров от водещата Анжелина Илиева след като Левски официално стана шампион, побеждавайки ЦСКА 1948 с 1:0 във вчерашния двубой.

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"
17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

Нико Петров отново фокусира вниманието на зрителите върху стила на Хулио Веласкес и как той затруднява съперниците на "сините".

"Противниковият отбор не разбира какво прави Левски, а вчера ЦСКА 1948 бяха пратени в музея на илюзиите".

Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски
Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски

Анализаторът онагледи в чертежа си и разясни значението на термина "върнат пас" и колко важно е да се използва от играча между централните защитници, който за Левски е Гашпер Търдин с някой от опорните полузащитници.Ключовото в този тактически приом е използването на опорния полузащитник, за да привлече към себе си играч от противниковия отбор, манипулирайки пространство, което да се експлоатира при връщането на паса.

Нико Петров направи и паралел между играта на Левски и френския гранд ПСЖ, илюстрирайки ситуация от първия полуфинал на Шампионска лига между парижани и Байерн Мюнхен, с която изобрази една от атаките на "сините" с много високо ниво на тактически замисъл на Хулио Веласкес, според анализатора.

"Левски поставя отборите и треньорите в ситуация всекидневно да се опитват да се развиват все повече тактически, защото от тук нататък в Българския футбол тактиката трябва да навлезе на същото ниво, на което е и в световния футбол от години насам" - сподели за финал анализаторът.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 17657
  • 170
Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

  • 3 май 2026 | 15:23
  • 10912
  • 8
ЦСКА с всичко най-добро срещу Лудогорец (групата на "червените)

ЦСКА с всичко най-добро срещу Лудогорец (групата на "червените)

  • 3 май 2026 | 14:08
  • 4289
  • 10
Гари Родригес: Невероятно е Левски да е шампион, този клуб го заслужава

Гари Родригес: Невероятно е Левски да е шампион, този клуб го заслужава

  • 3 май 2026 | 13:34
  • 2225
  • 0
Батков: Публиката на Левски е на първо място, след това са треньорският щаб и Наско Сираков

Батков: Публиката на Левски е на първо място, след това са треньорският щаб и Наско Сираков

  • 3 май 2026 | 13:28
  • 3150
  • 7
Ивайло Станчев: Победа за самочувствие и увереност

Ивайло Станчев: Победа за самочувствие и увереност

  • 3 май 2026 | 13:27
  • 985
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:1 Локомотив, директен червен картон за "канарчетата" и контузия за Неделев

Ботев 0:1 Локомотив, директен червен картон за "канарчетата" и контузия за Неделев

  • 3 май 2026 | 16:17
  • 10175
  • 42
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:48
  • 4875
  • 1
Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 17657
  • 170
Сасуоло 2:0 Милан, втората част също започна с гол на домакините

Сасуоло 2:0 Милан, втората част също започна с гол на домакините

  • 3 май 2026 | 16:00
  • 3185
  • 6
Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

  • 3 май 2026 | 15:23
  • 10912
  • 8
Съставите на Ман Юнайтед и Ливърпул, гостите са без Исак

Съставите на Ман Юнайтед и Ливърпул, гостите са без Исак

  • 3 май 2026 | 16:34
  • 1847
  • 0