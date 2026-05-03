Нико Петров: ЦСКА 1948 и казармата да върнат пак няма да разберат играта на Левски

Новото издание на "Анализът на Нико Петров" стартира с връчване на титлата на анализатора - Нико Петров от водещата Анжелина Илиева след като Левски официално стана шампион, побеждавайки ЦСКА 1948 с 1:0 във вчерашния двубой.

Нико Петров отново фокусира вниманието на зрителите върху стила на Хулио Веласкес и как той затруднява съперниците на "сините".

"Противниковият отбор не разбира какво прави Левски, а вчера ЦСКА 1948 бяха пратени в музея на илюзиите".

Анализаторът онагледи в чертежа си и разясни значението на термина "върнат пас" и колко важно е да се използва от играча между централните защитници, който за Левски е Гашпер Търдин с някой от опорните полузащитници.Ключовото в този тактически приом е използването на опорния полузащитник, за да привлече към себе си играч от противниковия отбор, манипулирайки пространство, което да се експлоатира при връщането на паса.

Нико Петров направи и паралел между играта на Левски и френския гранд ПСЖ, илюстрирайки ситуация от първия полуфинал на Шампионска лига между парижани и Байерн Мюнхен, с която изобрази една от атаките на "сините" с много високо ниво на тактически замисъл на Хулио Веласкес, според анализатора.

"Левски поставя отборите и треньорите в ситуация всекидневно да се опитват да се развиват все повече тактически, защото от тук нататък в Българския футбол тактиката трябва да навлезе на същото ниво, на което е и в световния футбол от години насам" - сподели за финал анализаторът.