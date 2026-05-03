Черноморец и Етър поделиха точките след реми в Несебър

Черноморец (Бургас) и Етър завършиха наравно 1:1 в двубой от 31-вия кръг на Втора лига, игран на Градския стадион в Несебър. "Акулите" и "болярите" си размениха по един гол през двете полувремена и в крайна сметка си разделиха по една точка.

Точен за символичните домакини беше Димитър Костадинов, който се разписа от бялата точка в средата на първата част, а след почивката Тома Ушагелов (50') засече топката след центриране от ъглов удар и изравни резултата.

Двата тима остават съседи в класирането - Черноморец заема шестото място със своите 43 точки, а с три по-малко "виолетовите" са на седмата позиция. В следващия кръг момчетата на Иван Колев гостуват на Марек, а за Етър предстои сблъсък с Хебър във Велико Търново.