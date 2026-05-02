Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

27-ата титла е факт! Луда еуфория на "Герена" след триумфа на Левски над ЦСКА 1948 - на живо с радостта и отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

  • 2 май 2026 | 21:44
  • 5026
  • 9

Наставникът на Левски Хулио Веласкес беше много щастлив след спечелената титла на България. Тимът му завоюва трофея след успех с 1:0 над ЦСКА 1948. Веласкес благодари на своите футболисти и всички фенове.

48 Левски : ЦСКА 1948 II

„Изключително благодарен съм на моите футболисти. Благодарен съм на невероятната публика и всички фенове. Огромна благодарност към целия щаб и всички служители на клуба. Изключително съм щастлив за всички, които изброих дотук. Щастлив съм и за семейството си, които ме държат жив. Минаха много години, откакто този клуб не е печелил шампионатът. Трябва добре да се справят с нещата и да свършиш много работа. Виновни за това представяне са играчите. За мен е огромна гордост да съм техен треньор. Момент е да се насладим на победата“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 207866
  • 600
Локо (Мездра) се справи с Левски 2007

Локо (Мездра) се справи с Левски 2007

  • 2 май 2026 | 20:23
  • 706
  • 0
Локо (Сф) обвини боса на Добруджа в клетви, псувни и заплахи

Локо (Сф) обвини боса на Добруджа в клетви, псувни и заплахи

  • 2 май 2026 | 20:22
  • 3056
  • 4
Лидерът спря черната си серия

Лидерът спря черната си серия

  • 2 май 2026 | 20:55
  • 19362
  • 10
"Комитите" сгънаха "шоколадите" в дербито на дъното

"Комитите" сгънаха "шоколадите" в дербито на дъното

  • 2 май 2026 | 20:16
  • 1000
  • 1
Несебър срази „розите“

Несебър срази „розите“

  • 2 май 2026 | 20:16
  • 631
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 207866
  • 600
Левски: Титлата се завърна у дома

Левски: Титлата се завърна у дома

  • 2 май 2026 | 21:30
  • 7400
  • 20
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

  • 2 май 2026 | 21:17
  • 26046
  • 14
Осасуна 0:0 Барселона, каталунците постепенно затягат обръча

Осасуна 0:0 Барселона, каталунците постепенно затягат обръча

  • 2 май 2026 | 21:59
  • 3218
  • 9
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 42190
  • 51