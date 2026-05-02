Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

Наставникът на Левски Хулио Веласкес беше много щастлив след спечелената титла на България. Тимът му завоюва трофея след успех с 1:0 над ЦСКА 1948. Веласкес благодари на своите футболисти и всички фенове.

48

„Изключително благодарен съм на моите футболисти. Благодарен съм на невероятната публика и всички фенове. Огромна благодарност към целия щаб и всички служители на клуба. Изключително съм щастлив за всички, които изброих дотук. Щастлив съм и за семейството си, които ме държат жив. Минаха много години, откакто този клуб не е печелил шампионатът. Трябва добре да се справят с нещата и да свършиш много работа. Виновни за това представяне са играчите. За мен е огромна гордост да съм техен треньор. Момент е да се насладим на победата“.