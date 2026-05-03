Ком с изразителна победа

Ком (Берковица) се наложи с 4:1 у дома над едноименния тим на Троян. Срещата е от 19-ия кръг на Северозападна Трета лига. Заслужен успех зца домакините, с оглед събитията на терена. Резултатът обаче не отразява точно показаното. Въпреки кадровите си проблеми, гостите се представиха добре, надиграваха се, бориха се до последно. Николай Джанков даде два гола аванс на Ком, с попаденията си в 30-а и 40-ата минута. Владислав Трифонов върна интригата в началото на втората част – 2:1. Георги Цеков си спечели дузпа в 65-ата минута и Ивайло Иванов я вкара. Антон Костов фиксира окончателното 4:1, десетина минути преди края.