Локомотив (Пловдив) поздрави Левски за титлата

  • 2 май 2026 | 23:55
Един от традиционните български клубове Локомотив (Пловдив) не закъсня и поздрави новия шампион на България Левски по случай 27-ата титла на страната, след като "сините" надвиха ЦСКА 1948 по-рано тази вечер и станаха недостижими на върха в класирането на efbet Лига.

"ПФК Локомотив Пловдив поздравява ПФК Левски по повод спечелването на шампионската титла!

Приемете нашите най-сърдечни поздравления! Голям успех, с който “синята” общност ще се гордее!

Желаем на ръководството, треньорския щаб и футболистите здраве, успехи и достойно представяне в европейските клубни турнири!", написаха "железничарите" на официалната си страница във Facebook.

Има голяма вероятност двата клуба да се срещнат в мача за Суперкупата на България, тъй като отборът от "града под тепетата" преди броени дни се класира на финала в турнира Sesame Купа на България.

Там пловдивчани ще играят с другия столичен гранд ЦСКА на 20-и май, а победителят идният сезон ще спори с Левски за третото по престиж отличие в страната.

