11-те на Ботев и Локомотив

Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив) ще се изправят един срещу друг в поредното градско дерби между двата тима. Мачът започва 16:15 часа и ще бъде ръководен от главния съдия Венцислав Митрев.

Локомотив (Пловдив) заема втората позиция в класирането на своята група с 46 точки след 31 изиграни мача, докато Ботев (Пловдив) е на четвърто място с 43 точки от същия брой срещи. Само три точки разлика между двата отбора правят този сблъсък изключително важен за битката за петото място. "Смърфовете" имат по-добра защита с 34 допуснати гола, докато "канарчетата" са отбелязали повече - 42 гола срещу 30 за Локомотив.

Последната среща между Ботев и Локомотив завърши наравно 1:1 в мач от efbet Лига. Тя бе преди близо месец и отново се игра на "Колежа". Преди това Локомотив победи с 1:0 в двубой от Купата на България.

Стартови състави:

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 10. Емерсон Родригес, 14. Карлос Алгара, 22. Енок Куатенг, 38. Константинос Балоянис, 77. Лукас Араухо, 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу;

ЛОКОМОТИВ: 1. Боян Милосавлиевич, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 13. Лукас Сантос, 5. Тодор Павлов, 12. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов, 94. Каталин Иту, 29. Георги Чорбаджийски, 7. Севи Идриз, 77. Жоел Цварц