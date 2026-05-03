Георги Костадинов: Заедно написахме златна страница в историята на великия Левски

Капитанът на Левски Георги Костадинов публикува емоционален пост в социалните мрежи, след като отборът спечели шампионската титла на България.

"ДЕЛА ТРЯБВАТ, А НЕ ДУМИ!



Горд съм да съм част от този отбор. Горд съм да съм капитан на този отбор. Заедно написахме златна страница в историята на великия Левски. Заедно се трудихме, вярвахме, мечтахме, за да върнем любимия отбор там където му е мястото, на върха.



Заедно, фенове, футболисти, треньорски щаб и ръководство, върнахме славата и гордостта на синия гигант. Заедно не просто спечелихме титла, но обединихме цялата синя общност. Само когато сме заедно можем не просто да мечтаем, а да сбъдваме мечтите си. Благодарим ви и Само Левски", написа той в социалните мрежи.