Георги Костадинов: Заедно написахме златна страница в историята на великия Левски

  • 3 май 2026 | 11:14
  550
  • 4

Капитанът на Левски Георги Костадинов публикува емоционален пост в социалните мрежи, след като отборът спечели шампионската титла на България.

"ДЕЛА ТРЯБВАТ, А НЕ ДУМИ!

Горд съм да съм част от този отбор. Горд съм да съм капитан на този отбор. Заедно написахме златна страница в историята на великия Левски. Заедно се трудихме, вярвахме, мечтахме, за да върнем любимия отбор там където му е мястото, на върха.

Заедно, фенове, футболисти, треньорски щаб и ръководство, върнахме славата и гордостта на синия гигант. Заедно не просто спечелихме титла, но обединихме цялата синя общност. Само когато сме заедно можем не просто да мечтаем, а да сбъдваме мечтите си. Благодарим ви и Само Левски", написа той в социалните мрежи.

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

  • 3 май 2026 | 07:32
Пореден епизод на пловдивското дерби - целта е бараж за Европа!

  • 3 май 2026 | 07:04
В Северна Македония отразиха триумфа на Серафимов с Левски

  • 3 май 2026 | 06:46
Арда и Морето в люта битка за важни точки

  • 3 май 2026 | 06:27
И в Аржентина споменаха големия успех на Левски

  • 3 май 2026 | 05:58
Голямата еуфория на “синя” България, която обиколи света

  • 3 май 2026 | 05:36
17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

  • 3 май 2026 | 07:32
11-те на Арда (Кърджали) и Черно море

  • 3 май 2026 | 12:28
Цецо Соколов пред Sportal.bg: Очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, виждам страхотно израстване

  • 3 май 2026 | 10:34
Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски

  • 3 май 2026 | 09:21
Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

  • 3 май 2026 | 08:48
