Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски

Хулио Веласкес влезе в славната история на Левски като петият чуждестранен треньор, донесъл титла във витрината на клуба. Тя, естествено, е особено сладка за "сините" фенове, защото е чакана цели 17 години и е под номер 27.

Испанецът се нарежда в знаменитата компания на чуждестранните специалисти, извеждали Левски до триумф в българското първенство.

Първи в престижния списък е унгарецът Реджо Шомлай, който печели титлата през 1949 година, когато тимът се нарича Динамо и доминира тотално в шампионата с 15 победи и 3 равенства в 18-те изиграни кръга. На цели 9 точки зад "сините" (тогава се дават 2 за победа) остава бъдещият вечен съперник в червено, започнал сезона като Септември при ЦДВ и завършил го като ЦДНВ.

Вторият шампион с Левски без български паспорт е Рудолф Витлачил, който носи 9-ата титла на "сините" през 1965 година след подобна на сегашната болезнена пауза от 12 години. Тогава Левски завършва на върха с 18 победи, 6 равенства и 6 загуби и оставя на 3 точки зад гърба си (отново при 2 за победа) Локомотив (София), а с основен принос е голмайсторът на първенството Георги Аспарухов с 27-те си попадения.

Чак през 2001 година е следващият сезон, в който чужденец извежда Левски до титлата - Люпко Петрович срази конкуренцията на ЦСКА с 69 срещу 62 точки.

На следващия сезон беше ред на друг сърбин да ликува начело на "сините" - Славолюб Муслин спечели 56 точки и остави зад себе си Литекс (50). 24 години по-късно Веласкес доминира в първенството почти от самото начало до края и заслужено донесе 27-ата титла на Левски.

Снимки: Sportal.bg