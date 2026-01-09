Илия Груев с първа асистенция в Премиър лийг, това е обзорът на 21-ия кръг

Уест Хам допусна ново тежко поражение – този път у дома срещу пряк конкурент за оцеляване. Нотингам Форест спечели с 2:1 и задълбочи спекулациите около бъдещето на Нуно Еспирито Санто. За „Чуковете“ дебютира аржентинския нападател Валентин Кастеянос, но първият му мач за клуба няма да се запомни с нищо впечаляващо, нещо повече - той получи най-ниската оценка за представянето си от играчите на Уест Хам в мача.

Фулъм изненадващо се наложи с 2:1 над Челси, но мачът бе белязан от директния червен картон на Марк Кукурея още в 22-ата минута. С човек по-малко „сините“ трудно удържаха натиска на домакините. От следващия кръг Челси ще бъде воден от новия си мениджър Лиъм Росинър.

Манчестър Сити допусна ново забавяне в опита си да стопи разликата с лидера Арсенал. Двубоят с Брайтън завърши 1:1, въпреки че Ерлинг Холанд даде аванс на „гражданите“ от дузпа. Каору Митома обаче изравни с хладнокръвно изпълнение и донесе точка за гостите – резултат, който сериозно охлади шампионските амбиции на тима на Гуардиола.

Кристъл Палас и Астън Вила завършиха 0:0, но ремито поддържа бирмингамци изненадващо близо до първото място. За лондончани Матета продължи негативната си серия – нападателят има само един гол в последните десет мача и пропусна нови добри възможности.

Евертън и Уулвърхамптън завършиха 1:1 в среща с два червени картона за домакините. Майкъл Кийн и Джак Грийлиш бяха изгонени за неспортсменско поведение, което допълнително усложни задачата пред Евертън. „Вълците“ обаче демонстрираха надигаща се форма – след първата победа през сезона миналия кръг, този път взеха ценна точка на труден стадион.

Съндърланд, известен с организираната си игра в защита, рухна срещу Брентфорд и загуби с категоричното 0:3. Игор Тиаго отново бе големият герой – нападателят вкара два гола и бе най-ярката фигура на терена.

Борнемут победи Тотнъм с 3:2 след драматичен гол в добавеното време. Автор на победното попадение бе Антоан Семеньо – в последния си мач за клуба преди трансфера за 62.5 милиона паунда в Манчестър Сити. Истинска футболна приказка за нападателя, който се сбогува с феновете по най-добрия възможен начин.

Нюкасъл и Лийдс направиха един от мачовете на сезона – 4:3 за „свраките“. Бруно Гимараеш бе в центъра на всичко: гол, асистенция и диригентска работа в средата на терена. Българският футболист Илия Груев също остави своя отпечатък, като записа първата си асистенция във Висшата лига.

Бърнли и Манчестър Юнайтед завършиха 2:2 в двубой, в който временният мениджър на „червените дяволи“ Дарън Флетчър дебютира начело на тима. Два гола за Юнайтед отбеляза Бенямин Шешко, доказвайки, че формата му е на висота.

Очакваното с огромен интерес дерби между Арсенал и Ливърпул завърши 0:0. Срещата бе предпазлива, двата отбора играха тактически и избягваха излишни рискове. Макар Арсенал да е убедителният лидер, а Ливърпул – действащият шампион, двубоят не предложи голямо зрелище, но остави интригата жива.

