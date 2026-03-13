Български национал се завърна след контузия и направи нещо, което рядко се случва

Фабиан Нюрнбергер беше главното действащо лице в мача межу Магдебург и Дармщат от 26-ия кръг на Втора Бундеслига. Срещата завърши 1:1, като българският национал си отбеляза автогол, но малко по-късно се разписа в правилната врата и донесе точката на своя отбор.

Нюрнбергер пропусна предишните три мача на тима си заради контузия. Днес той се появи от пейката в 58-ата минута, заменяйки Фабиан Холанд. Само три минути по-късно левият бек имаше малшанса да си вкара автогол. Топката рикошира в него след удар на Филип Херхер и вратарят на Дармщат Марсел Шюнен нямаше как да реагира.

Нюрнбергер нямаше нужда от много време, за да се реваншира. В 67-ата минута отнета топка в средата на терена постави началото на бърза контра на Дармщат, а прецизният шут на бългаския национал спря в мрежата за 1:1.

В класирането "лилиите" са на второ място с 49 точки. Лидер е Шалке 04 с 50 точки и мач по-малко, а трети е Елверсберг с 48. Днес отборът на Лукас Петков загуби с 0:2 от Гройтер Фюрт.

Петков пропусна дузпа срещу бившия си тим. Той стреля от бялата точка в 69-ата минута, но прати топката над напречната греда. Преди това Гройтер Фюрт имаше преднина след гол на Бранимир Хъргота, а точка на спора сложи Лукас Райх в добавеното време.

Загубата е първа за Елверсберг от началото на февруари. При успех "елфите" щяха да се изравнят по точки с лидера Шалке 04.

Снимки: Imago