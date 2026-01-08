Популярни
Вила не победи Палас за седми пореден път

  8 яну 2026
Отборите на Кристъл Палас и Астън Вила не излъчиха победител, след като направиха нулево равенство на „Селхърст Парк“ в Лондон в среща от 21-вия кръг на английската Премиър лийг.

„Виланите“ пропуснаха възможността да се доближат до първия Арсенал, който в днешния 8-и януари (четвъртък) ще има домакинство на непредсказуемия Ливърпул.

Кристъл Палас от своя страна направи общо шести пореден мач без победа в шампионата на Острова и остана в долната половина на таблицата.

Бирмингамци можеха да изместят Манчестър Сити от второто място, след като „гражданите“ направиха равенство с Брайтън.

Въпреки това възпитаниците на Унай Емери получиха за пореден път подаръци в битката за топ 4.

Челси загуби лондонското дерби от Фулъм с 1:2, докато Манчестър Юнайтед продължи с комедията от грешки и стигна само до 2:2 срещу новака Бърнли като гост.

Иначе Кристъл Палас продължи да е изключителна „черна котка“ за Астън Вила, тъй като момчетата на Унай Емери не намират начин да победят същия съперник във вече седми пореден мач. За последно те надделяха с 3:1 срещу „орлите“ преди почти три години – на 16.9.2023 г.

Иначе през уикенда съперниците ще имат ангажименти в турнира за ФА Къп, който Кристъл Палас спечели през миналата година, след като на полуфиналите елиминира именно Астън Вила. Носителите на трофея ще трябва да се изправят срещу аматьорите от Макълсфийлд. „Виланите“ ще гостуват отново в Лондон, като този път ще се изправят срещу актуалния носител на Лига Европа Тотнъм. И двете срещи ще се изиграят на 10-и януари (събота).

