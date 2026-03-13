Чорбаджийски започна плейофите в Румъния със загуба

Божидар Чорбаджийски игра цял мач за Херманщат и получи жълт картон, а отборът му загуби драматично с 2:3 гостуването си на УТА Арад от първия кръг на пелйофитв в румънското първенство. След това поражение тимът от Сибиу заема предпоследното 15-о място в класирането с 12 точки.

Антони Иванов, който е основен футболист на Херманщат, пропусна двубоя заради натрупани картони. Бившият нападател на ЦСКА и Левски Серджиу Буш пък се появи като резерва и отбеляза гол в добавеното време.

Още във 2-рата минута гостите си отбелязаха изключително нелеп автогол. Капитанът Йонуц Стойка изрита топката в главата на съотборника си Тиберио Капуса, след което тя влезе във вратата. Само 4 миути по-късно защитникът на УТА Арад Александру Бенга, който в България игра за Ботев (Пловдив) и Септември (София), удвои с глава.

В 47-ата минута Кристиан Негуц от Херманщат пропусна дузпа, а в 52-рата Алин Роман заби трето попадение за домакините. Аурелиан Читу върна един гол в 59-ата минута, а в добавеното време Буш оформи крайния резултат с глава.

