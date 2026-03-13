След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

На 20 март БФС ще проведе отчетен конгрес, на който ще се гласува предложение за изменение на Устава, съгласувано с нарочна комисия на ФИФА. Част от предлаганите промени са доста любопитни, но за да влязат в сила, трябва да бъдат одобрени от делегатите.

Една от тях гласи, че отпада ограничението, че за президент и членове на Изпълкома не могат да се избират граждани, които са навършили 70 години към датата на избора. Именно поради тази причина президентът на Славия Венцеслав Стефанов нямаше право да бъде предложен за член на последния Изпълком, но след 20 март ситуацията ще се промени.

Също така БФС предлага на клубовете в новия Устав да бъде записано, че отчетният (б.а да не се бърка с изборен) Конгрес ще се провежда всяка година. На него един делегат вече ще има право да представлява до три клуба. Най-вероятно това се прави за съкращение на разходите за по-малките отбори, но хипотетично Левски, ЦСКА и Лудогорец могат да бъдат представлявани от един човек, при тяхно желание.

Друго изменение е свързано с броя на членовете в Дисциплинарната и Апелативната комисии. До този момент те задължително бяха 7, а от 20 март няма да е така - може да са трима, но също така и 23-ма.

Преди клубове можеха да бъдат изключвани заради “системно нарушаване на Устава”, а сега - заради “нарушаване на Устава”.

БФС предлага и затягане на правилата при използването и разпространението на безплатно видео от футболните срещи в социалните мрежи без изрично разрешение.

Ето част от предлаганите промени, които ще се гласуват на предстоящия Конгрес:

Изменение и допълнение на Устава на БФС

Част от нововъведенията:

Чл. 14. (4) (Ново) Забранява се на футболисти, треньори, служебни или длъжностни лица в системата на българския футбол да участват в организирането на или да участват в каквито и да било залагания или хазартни игри, свързани с футбола.

Ще има съкращения в Дисциплинарната и Апелативната комисии - сега са с по 7 членове, а в новия устав само членове.

Изключване

Старият Устав от 2018 г.: Чл. 28. (1) ФК може да бъде изключен поради: 1. системно нарушаване на устава и вътрешните актове на БФС, уставите, правилниците, директивите и решенията на ФИФА или УЕФА.

Новият Устав, който би трябвало да бъде приет на 20 март:

Чл.28. (1) ФК може да бъде изключен поради: 1. /Изм./ нарушаване на настоящия Устав и вътрешните актове на БФС, уставите, правилниците, директивите и решенията на ФИФА или УЕФА, както и при нарушаване на приложимото законодателство.

Старият Устав - Чл. 32:

(3) За президент и за членове на ИК могат да бъдат избирани български граждани, които:

1. не са осъждани за престъпления от общ характер, независимо от последваща реабилитация;

2. не са навършили 70 години към датата на избора.

Новият Устав Чл. 32:

3) /Изм./ За президент и за членове на ИК могат да бъдат избирани български граждани, които не са осъждани за престъпления от общ характер, независимо от последваща реабилитация.

Старият Устав: Чл. 37 (2) Конгресът се провежда в населеното място, където се намира седалището на БФС.

Новият Устав: Чл. 37 (2) /Изм./ Конгресът се провежда в град София.

Определяне на делегати за Конгрес

Стар Устав: Чл. 38 (3) Един делегат може да представлява само клуба, който го е определил, като преупълномощаване не се допуска.

Нов Устав: Чл. 38 (3) /Изм./ Един делегат може да представлява само клуба, който го е определил, като преупълномощаване не се допуска. Изключение за представителство се допуска само пред отчетния конгрес по чл.35, ал.4, в който един надлежно определен делегат може да представлява не повече от три други ФК-редовни членове въз основа на изрично писмено пълномощно за конкретния конгрес с нотариална заверка на подписите, като преупълномощаване не се допуска.

Дисциплинарна комисия

Стар Устав: Чл. 72. (1) Дисциплинарната комисия се състои от седем членове, от които председателят трябва да е лице с висше юридическо образование.

(2) Дисциплинарната комисия може да приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко четирима от нейните членове.

Нов Устав: Чл.72. (1) /Изм./ Дисциплинарната комисия се състои от членове, избрани от ИК, от които председателят трябва да е лице с висше юридическо образование.

(2) /Изм./ Дисциплинарната комисия може да приема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от нейните членове.

Апелативна комисия

Нов Устав: Чл. 73. (1) Апелативната комисия се състои от седем членове, от които председателят трябва да е лице с висше юридическо образование.

Стар Устав: Чл.73. (1) /Изм./ Апелативната комисия се състои от членове, избрани от ИК, от които председателят трябва да е лице с висше юридическо образование.

Репортажи от състезания по футбол

Старият Устав:

Чл. 98. (1) За удовлетворяване на публичния интерес към футбола телевизионните и радиооператори, лицензирани и регистрирани по

Закона за радиото и телевизията, които не притежават изключителните права върху събитието и не са сублицензирани от притежателя на права могат да получават от него заснети материали и да излъчват репортажи за състезания по футбол в допустимия от закона обем.

(2) С изрично съгласие на притежателя на изключителни права, на срещи, които няма да бъдат заснемани от него, могат да бъдат допускани и несублицензирани оператори за заснемане на материали с право на излъчване репортажи до 90 секунди.

(3) Клубовете са длъжни да предоставят достъп, подходящи условия за работа и да оказват съдействие на притежателя на изключителни права и сублицензираните от него оператори.

(4) Репортажите трябва да са с времетраене до 90 секунди и могат да бъдат излъчвани само в новини и спортни предавания. Те не могат да бъдат излъчвани повече от 3 пъти седмично, както и да бъдат преотстъпвани на други телевизионни оператори.

Новият Устав:

Чл.98. (1) /Изм./ Разпоредбите на този член представляват ограничено изключение от изключителните права по чл.96 и се прилагат единствено с цел защита на обществения интерес и правото на информация.

(2) /Изм./ Доставчици на медийни услуги и други информационни оператори, които не притежават и не са сублицензирани за изключителните права по чл.96, могат да използват кратки новинарски материали от футболни състезания само при

условията, в обема и по реда, предвидени в приложимото законодателство, настоящия Устав и регламентите на БФС.

(3) /Изм./ Кратките новинарски материали:

1. се използват изключително с информационна цел;

2. могат да бъдат включвани само в новинарски, спортно-информационни или актуално- публицистични формати;

3. не могат да служат за търговска, рекламна, развлекателна или промоционална експлоатация.

(4) /Изм./ Общото времетраене на използваните аудио-визуални материали от едно футболно събитие не може да надвишава 90 секунди, освен ако в закон или в изрично разрешение на притежателя на правата не е предвидено друго.

(5) /Нова/ Когато футболно събитие не се заснема от притежателя на изключителните права, достъп за самостоятелно заснемане от несублицензирани оператори може да бъде предоставен само при предварително определени условия и с изрично разрешение от БФС или от притежателя на правата.

(6) /Нова/ Клубовете са длъжни да осигуряват достъп, подходящи технически и организационни условия и съдействие на притежателя на изключителните права и на лицата, надлежно упълномощени от него, в съответствие с чл. 96.

(7) /Нова/ Кратките новинарски материали не могат:

1. да бъдат архивирани или повторно използвани извън първоначалното информационно отразяване;

2. да бъдат преотстъпвани или предоставяни на трети лица или платформи;

3. да се използват по начин, който накърнява изключителните права по чл. 96.

(8) /Нова/ Подробните правила за достъп, заснемане, използване и разпространение на кратки новинарски материали се уреждат с наредба или регламент, приети от БФС.