11-те на Локомотив и Септември

  • 13 март 2026 | 15:37
  • 1541
  • 0
Днес от 16:45 часа Локомотив (Пловдив) и Септември откриват 26-ия кръг на efbet Лига.

Сблъсъкът е изключително важен и за двата отбора, тъй като “смърфовете” са в серия от пет мача без победа, а гостите от София инкасираха две поредни поражения и се нуждаят от точки в борбата за оцеляване.

Стартови състави:

ЛОКОМОТИВ: 1. Боян Милосавлиевич, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 5. Тодор Павлов, 7. Севи Идриз, 11. Запро Динев, 13. Лукас Риан, 22. Ивайло Видев, 29. Георги Чорбаджийски, 39. Парвиз Умарбаев, 77. Жоел Цварц;

СЕПТЕМВРИ: 12. Николай Кръстев, 13. Кубрат Йонашчъ, 4. Мартин Христов, 19. Доминик Ивкич, 26. Валантайн Джеймс, 27. Георги Върбанов, 25. Валон Хамдиджи, 5. Йоан Бауренски, 10. Стефан Стоянович, 17. Николас Фонтейн, 9. Бертранд

