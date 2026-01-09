Флетчър: Манчестър Юнайтед ще се стреми да спечели ФА Къп, не съм говорил с Ратклиф

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Дарън Флетчър говори пред медиите преди домакинството срещу Брайтън от третия кръг на ФА Къп.

“Коби Мейну? Изглежда, че е добре. Коби не разкрива много, така че никога не знаеш дали е в добро състояние или не. Той е такъв, това е естественото му поведение, но аз го познавам добре, виждал съм го в сградата и съм разговарял с него. Чувства се комфортно в своята среда. Той е в добро състояние, тренира добре.

🗣️"He seems in a good place"



Darren Fletcher provides the latest update on Kobbie Mainoo amid his return to Manchester United training ❤️ pic.twitter.com/Cj6uyfkUxT — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 9, 2026

Все още не сме решили за Хари Магуайър, той е извън игра от известно време. Разглеждаме натоварването му, но все още не сме взели решение. Може би трябва да бъдем малко по-внимателни с този процес на възстановяване. Брайън Мбемо и Нусаир Мазрауи няма да могат да играят. Не мисля, че ще успеят, времето е твърде кратко. Разполагаме със същите играчи, с които играхме срещу Бърнли. Няма нови”, започна Флетчър с новините около отбора.

След това шотландецът подчерта колко важна е клубната академия: “Мисля, че исторически този клуб е изграден около нея. Имаме невероятна академия, резултатите ни говорят сами за себе си.

"This club is built around the academy" 🔴



Darren Fletcher discusses the importance of Manchester United's academy to the football club. pic.twitter.com/NjnWOaMUxx — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 9, 2026

Не мога да стоя тук и да кажа нещо друго. Имаме невероятни резултати, които са трудни за надминаване. Имаме някои невероятни играчи с невероятен талант, това, което виждам, е много упорита работа, скромни, млади играчи, които не са съвършени, защото са млади и се учат.

Понякога и като цяло изискваме твърде много от младите хора в обществото. Трябва да им позволим да се учат, да ги образоваме, да им помагаме, да разберем, че ще правят грешки. С добро ръководство всички ние играем роля в развитието им като играчи на Манчестър Юнайтед и като хора”.

"I speak to Omar [Berrada] and Jason [Wilcox]" 🗣️



Darren Fletcher claims he has not had any conversations with Sir Jim Ratcliffe around his future at Manchester United. 🔴 pic.twitter.com/cqSmvXAQJY — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 9, 2026

Запитан дали е разговарял със собственика на клуба сър Джим Ратклиф, Флетчър каза: “Не, не съм. Разговарям с Омар Берада и Джейсън Уилкокс (б.ред. - директорите в клуба), така работи процесът. Аз се концентрирам върху работата, която имам. Не съм мислил за бъдещето си. Ръководя отбора, направлявам отбора, нямам разговори извън тези двама души”.

“ФА Къп е важно състезание, а Манчестър Юнайтед се стреми към спечелването на трофеи и мисля, че през последните години имахме добри успехи в това състезание.

🚨🎙️| Darren Fletcher on the FA Cup:



"It's an important competition, and Manchester United is about winning trophies. The FA Cup is a trophy we should be vying to win." pic.twitter.com/C2KlPRmmaz — SQ 🔰 (@SQUnited10) January 9, 2026

Спечелихме го преди няколко години и загубихме на финала. Това е невероятно състезание, първият трофей, който спечелих като играч. Това е специален турнир. И знаете ли, с досегашния сезон, без участие в Европа, извън “Карабао Къп”, ФА Къп е трофей, за който трябва да се борим и да си дадем всяка възможност да спечелим”, завърши Флетчър.