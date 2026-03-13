Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди предстоящия мач срещу Берое в Стара Загора. Той коментира формата и шансовете на новия нападател Марко Дуганджич да се включи в сблъсъка, както и какво очаква от двубоя. Срещата на стадион "Берое" е в неделя от 17:00 часа.

Хулио Веласкес доволен от формата на новия нападател

"Утре ще вземем решение за новия нападател. В следващите часове ще стане ясно, защото трябва да се има предвид общото състояние на отбора и дали някои от футболистите имат дребни проблеми, или не. Това ще определи шансовете на футболиста. Логично, ще му е нужно време. Идва от период, в който не се е подготвял с отбор. Но ако преценим, че ще бъде полезен, утре ще попадне в групата на мача.

Няма тежко контузени. Има някои футболисти с дребни смущения и проблеми, които трябва да следим в следващите часове. Освен Сангаре и Фабиен никой друг няма да отпадне за мача.

Не си спомням да съм казвал, че някой играч се вписва по-добре от друг. Око се адаптира добре, бързо разбра това, което се изисква от него. Това, което искаме от Переа и начина, по който се адаптира, също е добър. Във връзка с неговия профил, който е тотално различен от този на Око, това, което ние имаме като изискване, всичко е наред. И двамата са се адаптирали.

Още един труден и здрав мач предстои. Със сигурност те ще имат огромното желание да ни победят. Но оттук насетне основният фокус трябва да е върху нашия фокус и как ние ще изглеждаме, уважавайки противника. Уважение и отговорност от момента, в който трябва да ги анализираме до подогтовката за мача. Момчетата се подготвят много добре. Отговорност към начина, по който ще подходим. Има добра атмосфера и са много фокусирани в работата си.

Ясно е, че подценяване може да има, което би било изключително голяма грешка. Откакто аз съм начело на отбора ми се струва, че не сме подценили никого. Както отбелязах и преди малко, към всяка среща подхождаме отговорно.

На мен историята и статистиките ми допадат. Не мисля обаче, че в конкретния случай това има отношение към настоящия момент. Нито за добро, нито за лошо. Всичко е абсолютно различно - играчите в различните периоди, какъв конкретен момент се намират от развитието си. Признавам, че на техния стадион не се играе лесно. Имаме опит от миналия сезон. По никакъв начин не беше лесен мач. Ако си спомняте в една определена ситуация, ни се отдаде възможност да победим. Съзнаваме, че ни чака труден мач и трябва да влезем по най-подходящия начин и да се адаптираме.

Нашата цел е да ги накараме да се защитават. Разчитаме, че можем да покажем интересни неща в различните фази на атаката, защото в крайна сметка трябва да умееш да се справяш и да прилагаш различни варианти.

Има доста футболни неща и въпроси, винаги се опитваме да изпълняваме и да сме в съответствие с нормите. Най-вероятно трябва по-малко време да отделям време в съблекалнята за речи, за да не закъсняваме за мачовете. Винаги подхождаме с уважение както на терена, така и извън него. Ще се опитаме да ги намалим тези ситуации, не сме злонамерени. Не е нарочно", заяви Веласкес.