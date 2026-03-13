Фабрегас: Бих се ядосал, ако играчите ми говорят за Шампионската лига

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас беше категоричен, че в момента отборът не бива да мисли за класиране за Шампионската лига, въпреки че заема четвъртото място в Серия "А". В събота на “езерняците” им предстои ключово гостуване на петия Рома, който е със същия актив като тях.

“Ако се класираме за Шампионската лига, страхотно, а в противен случай ще продължим да изграждаме. Бих се ядосал, ако играчите ми говорят за ШЛ в момента. Не заради самата тема, а защото не сега е моментът за това. Ако не се случи, какво сме ние - загубеняци? Рома имаха изключителен трансферен прозорец и покачиха нивото си повече от всеки друг. Нуждаем се от перфектния мач, както, когато спечелихме срещу Наполи или Ювентус. Трябва да играем по своя начин, а теренът ще каже своята дума. Победата не е на всяка цена, просто това е поредният важен мач.

Да използвам Нико Пас в по-дълбока роля? Все още не, той е инстинктивен и е “десетка”. За по-дълбока роля ти трябва специфично разчитане на играта и анализиране на ситуациите, а Нико Пас засега не е такъв. Той не е Максимо Пероне или Мартин Батурина. Сержи Роберто да замести контузения Пероне? Мислите ли, че Манчестър Сити винаги гради играта си отзад? Не, не го прави. Понякога опонентът те пресира, а друг път нямаш Серхио Бускетс или Жерард Пике. Когато един треньор не вярва в първата си фаза, трябва да работиш усърдно и да изградиш това доверие”, коментира Фабрегас на своята пресконференция.

Снимки: Gettyimages