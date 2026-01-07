Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Нотингам спечели ключова битка, а Уест Хам затъва все повече

Нотингам спечели ключова битка, а Уест Хам затъва все повече

  • 7 яну 2026 | 00:00
  • 538
  • 0

Нотингам Форест се наложи с 2:1 при визитата си на Уест Хам от 21-вия кръг на Премиър лийг. Морган Гибс-Уайт реализира дузпа в 89-ата минута и помогна на отбора на Шон Дайч да дръпне с цели 7 точки пред "чуковете" в битката за оцеляване. Домакините са без победа от началото на ноември, а феновете им са все по-обезверени и мнозина от тях напуснаха "Лондон Стейдиъм" още преди последния съдийски сигнал.

Уест Хам имаше преднина на почивката благодарение на автогол на Мурило в в 13-ата минута, но в началото на второто полувреме Николас Домингес изравни с глава. В края Алфонс Ареола извърши нарушение в наказателното поле при опит да боксира топката и след намесата на ВАР реферътотсъди дузпа, а Морган Гибс-Уайт я реализира и отдалечи тима си от опасната зона.

Най-новото попълнение на Уест Хам Валентин Кастейянос започна като титуляр и беше много активен, особено преди почивката. Още във 2-рата минута той отправи изстрел, който срещна крака на противников защитник и топката излезе в корнер. "Чуковете" определено търсеха ранен гол и Крисенсио Съмървил също опита да преодолее Матс Зелс, а на другата врата Алфонс Ареола отрази силен шут на Неко Уилямс.

В 13-тата минута Съмървил изпълни ъглов удар, Томаш Соучек отклони топката с глава към далената греда, а Мурило нямаше време да се ориентира и си вкара автогол. Уест Хам веднага заигра по-предпазливо, а Нотингам взе инициативата. В 22-рата минута Калъм Хъдсън-Одой можеше да изравни, но стреля в аут, а в самия край на полувремето негов силен удар срещна напречната греда.

В началото на втората част Джаръд Боуен показа дрибъла си и стигна до удобна позиция за стрелба, но не уцели вратата. Малко по-късно Съмървил наказа гршека в защитата на Нотингам и опъна мрежата с плътен шут от границата на наказателното поле, но попадението му беше отменено заради засада. Скоро след това ситуацията на терена рязко се промени, защото след едно центриране от корнер Николас Гонсалес се оказа най-съобразителен и с глава вкара за 1:1.

Нотингам усети, че домакините са смутени и в следващите минути можеше да осъществи пълен обрат. Атаките на "чуковете" бяха епизодични, но опасни. Друг от новите играчи на лондончани - Пабло Фелипе, замени Лукас Пакета и веднага се замеси в събитията, но отправи неточен удар. Последва шанс и за Николас Домингес, но Ареола спаси.

Четвърт час преди края се стигна до голямо разбъркване в наказателното поле на Нотингам Форест, но топката беше изчистена. В 81-вата минута Боен се откъсна, но Мурило го догони и зиби в корнер. Уест Хам изглеждаше по-свежият отбор, но в 86-ата минута Алфонс Ареола удари в лицето Морган Гибс-Уайт при опит да боксира топката и след намесата на ВАР Тони Харингтън отсъди дузпа за гостите, а потърпевшият беше точен и донесе така ценния успех на своя тим.

В следващия кръг Уест Хам ще има за съперник Тотнъм, но преди това ще посрещне КПР за ФА Къп. На Нотингам предстои двубой срещу Рексъм в най-стария футболен турнир, а след това идва домакинството срещу Арсенал в Премиър лийг.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 10749
  • 12
Байерн е започнал преговори с Хари Кейн

Байерн е започнал преговори с Хари Кейн

  • 6 яну 2026 | 18:48
  • 1835
  • 0
Ленарт Карл получи подкрепа от три легенди на Германия след думите си, че мечтае да играе за Реал Мадрид

Ленарт Карл получи подкрепа от три легенди на Германия след думите си, че мечтае да играе за Реал Мадрид

  • 6 яну 2026 | 18:38
  • 4066
  • 0
Фенербахче е отправил оферта за французин от Лацио

Фенербахче е отправил оферта за французин от Лацио

  • 6 яну 2026 | 18:26
  • 1178
  • 1
Комо се разправи с опашкар и се изравни с Ювентус и Рома

Комо се разправи с опашкар и се изравни с Ювентус и Рома

  • 6 яну 2026 | 18:05
  • 4477
  • 1
Байерн (Мюнхен) с мощен старт като миналата година

Байерн (Мюнхен) с мощен старт като миналата година

  • 6 яну 2026 | 18:00
  • 5550
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 20082
  • 116
Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 22394
  • 28
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

  • 6 яну 2026 | 23:39
  • 4617
  • 6
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 8474
  • 8
Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 30653
  • 104
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 10749
  • 12