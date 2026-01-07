Нотингам спечели ключова битка, а Уест Хам затъва все повече

Нотингам Форест се наложи с 2:1 при визитата си на Уест Хам от 21-вия кръг на Премиър лийг. Морган Гибс-Уайт реализира дузпа в 89-ата минута и помогна на отбора на Шон Дайч да дръпне с цели 7 точки пред "чуковете" в битката за оцеляване. Домакините са без победа от началото на ноември, а феновете им са все по-обезверени и мнозина от тях напуснаха "Лондон Стейдиъм" още преди последния съдийски сигнал.

Уест Хам имаше преднина на почивката благодарение на автогол на Мурило в в 13-ата минута, но в началото на второто полувреме Николас Домингес изравни с глава. В края Алфонс Ареола извърши нарушение в наказателното поле при опит да боксира топката и след намесата на ВАР реферътотсъди дузпа, а Морган Гибс-Уайт я реализира и отдалечи тима си от опасната зона.

Най-новото попълнение на Уест Хам Валентин Кастейянос започна като титуляр и беше много активен, особено преди почивката. Още във 2-рата минута той отправи изстрел, който срещна крака на противников защитник и топката излезе в корнер. "Чуковете" определено търсеха ранен гол и Крисенсио Съмървил също опита да преодолее Матс Зелс, а на другата врата Алфонс Ареола отрази силен шут на Неко Уилямс.

В 13-тата минута Съмървил изпълни ъглов удар, Томаш Соучек отклони топката с глава към далената греда, а Мурило нямаше време да се ориентира и си вкара автогол. Уест Хам веднага заигра по-предпазливо, а Нотингам взе инициативата. В 22-рата минута Калъм Хъдсън-Одой можеше да изравни, но стреля в аут, а в самия край на полувремето негов силен удар срещна напречната греда.

В началото на втората част Джаръд Боуен показа дрибъла си и стигна до удобна позиция за стрелба, но не уцели вратата. Малко по-късно Съмървил наказа гршека в защитата на Нотингам и опъна мрежата с плътен шут от границата на наказателното поле, но попадението му беше отменено заради засада. Скоро след това ситуацията на терена рязко се промени, защото след едно центриране от корнер Николас Гонсалес се оказа най-съобразителен и с глава вкара за 1:1.

Нотингам усети, че домакините са смутени и в следващите минути можеше да осъществи пълен обрат. Атаките на "чуковете" бяха епизодични, но опасни. Друг от новите играчи на лондончани - Пабло Фелипе, замени Лукас Пакета и веднага се замеси в събитията, но отправи неточен удар. Последва шанс и за Николас Домингес, но Ареола спаси.

Четвърт час преди края се стигна до голямо разбъркване в наказателното поле на Нотингам Форест, но топката беше изчистена. В 81-вата минута Боен се откъсна, но Мурило го догони и зиби в корнер. Уест Хам изглеждаше по-свежият отбор, но в 86-ата минута Алфонс Ареола удари в лицето Морган Гибс-Уайт при опит да боксира топката и след намесата на ВАР Тони Харингтън отсъди дузпа за гостите, а потърпевшият беше точен и донесе така ценния успех на своя тим.

В следващия кръг Уест Хам ще има за съперник Тотнъм, но преди това ще посрещне КПР за ФА Къп. На Нотингам предстои двубой срещу Рексъм в най-стария футболен турнир, а след това идва домакинството срещу Арсенал в Премиър лийг.

