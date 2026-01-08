Семеньо шокира Тотнъм в добавеното време и донесе успеха на Борнемут

Борнемут победи с 3:2 Тотнъм като домакин в мач от 21-ия кръг на Премиър лийг. Двата тима изиграха изключително драматичен сблъсък с пет попадения гол в края, който донесе успеха на тима на Андони Ираола. “Шпорите” поведоха с попадение на Матис Тел (5’), но домакините направиха пълен обрат още до края на първата част с попадения на Еванилсон (22’) и Ели Крупи (36’). Палиня (78’) изравни за лондончани, но очакващият се да напусне тим в следващите дни Антоан Семеньо (90+5’) все пак донесе успеха на Борнемут дълбоко в добавеното време.

Срещата започна отлично за Тотнъм, след като Матис Тел осъществи самостоятелен пробив от фланга и с плътен удар с десния крак реализира. Радостта на гостите трая само около петнайсетина минути, тъй като Еванилсон успя да изравни след удар с глава. Двата отбора поддържаха високо темпо с атаки към всяка от вратите и в 32-ата минута Бергвал стреля опасно. Пълният обрат за Борнемут стана факт в 36-ата минута, когато успя да реализира от няколко метра. Сериозна вина за допуснатото попадение обаче има и отбраната на гостите, която допусна две последователни подавания в пеналта без да бъдат изчистени.

След почивката футболистите на Томас Франк потърсиха изравняването и направиха някои пропуски. В 70-ата минута Ричарлисон стреля опасно с глава, но не сполучи. В 71-ата от другата страна на полето Енес-Юнал също не успя да уцели рамката на вратата. Четвърт час преди края на редовното време Дарън Ингланд също влезе в центъра на вниманието, след като първо отсъди дузпа за Тотнъм, но впоследствие промени решението си след намеса на ВАР. В 78-ата минута Жоао Палиня все пак успя да изравни в полза на “шпорите” след фамозно изпълнение със задна ножица. Лондончани бяха близо до нов пълен обрат в двубоя, след като в 84-ата минута Джордже Петрович се намеси брилянтно след изстрел с глава на Мики ван де Вен.

Борнемут все пак стигна до успеха след страхотен изстрел на Антоан Семеньо дълбоко в добавеното време, който намери долния ляв ъгъл на Викарио. С този успех “черешките” се доближиха само на точка от днешния си противник, като двата отбора са съответно 14-и и 15-и в подреждането.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages