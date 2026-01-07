Бърнли 1:0 Ман Юнайтед, отмениха гол на Лисандро Мартинес

Бърнли и Манчестър Юнайтед играят при 1:0 в мач от 21-ия кръг на Премиър лийг и първи след уволнението на Рубен Аморим.

Срещата започна на високи обороти, а двата тима опитваха да се атакуват на скорост. Домакините играеха с висока преса, която традиционно затрудняваше “червените дяволи” в изнасянето на топката. В 8-ата минута взаимодействие бе напът да изведе Патрик Доргу в добра позиция, но не се получи. В 13-ата Ханибал намери Башар Хъмфрис пред себе си вляво, крилото опита да центрира, но топката срещна крака на Ейдън Хевън, този рикошет ѝ придаде сериозна парабола и я прати в далечния ъгъл, правейки Сене Ламенс напълно безпомощен.

Футболистите на Манчестър Юнайтед бяха много близо до това да изравнят в 26-ата минута. Капитанът на тима центрира към Каземиро от фал, бразилецът намери своя съотборник Матеуш Куня, но ударът на бразилеца бе избит от голлинията от Хъмфрис. Последвалият корнер доведе до много сериозна борба в наказателното поле между няколко двойки, топката все пак бе пратена в мрежата от Лисандро Мартинес, но Стюарт Атуел наду свирката и отмени попадението поради нарушение на аржентинеца срещу Кайл Уокър.

Португалският наставник се раздели с “червените дяволи” в понеделник след 14 месеца начело на тима и поредица от колебливи резултати. В момента 20-кратните шампиони са на шестото място в класирането с 31 точки. “Червеношийките” пък са на предпоследното място с 12 пункта.

Временният наставник на Манчестър Юнайтед в тази среща Дарън Флетчър прави една единствена промяна в своя състав спрямо тези, които започнаха при равенството с Лийдс през уикенда, който се превърна в последен за Аморим като треньор на отбора. На мястото на Лени Йоро в състава се завръща капитана Бруно Фернандеш, а схемата очаквано е променена и “червените дяволи” се завръщат към игра с четирима в отбрана.

Representing United at Turf Moor 💪⚪️ — Manchester United (@ManUtd) January 7, 2026

Мениджърът на Бърнли Скот Паркър прави три промени в сред своите избранници. Максим Естев се завръща след проблемите срещу Нюкасъл. Маркъс Едуардс и Ханибал също попадат в състава, след като пропуснаха няколко седмици поради участието си на Купата на африканските нации. “Червеношийките” са в схема 3-4-3, в която играят в последните седмици.

Taking on Manchester United tonight 📋 pic.twitter.com/6Wxms4Pk5Q — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 7, 2026

