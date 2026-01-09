Мартинели се извини на Конър Брадли след грозните сцени на Арсенал - Ливърпул

Нападателят на Арсенал Габриел Мартинели поднесе извиненията си на Конър Брадли, след като се опита да избута защитника на Ливърпул извън терена, докато той беше контузен. Инцидентът се случи в добавеното време на нулевото равенство между Арсенал и Ливърпул на „Емирейтс“ в четвъртък вечер. В отговор на падналия на земята Брадли, Мартинели се опита да го избута от игрището – действие, което Гари Невил определи като „срамно“.

Брадли трябваше да бъде изнесен на носилка и по-късно напусна стадиона с патерици.

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Впоследствие Мартинели написа в "Инстаграм": „Разменихме си съобщения с Конър и вече му се извиних. В разгара на момента наистина не разбрах, че е сериозно контузен. Искам да кажа, че дълбоко съжалявам за реакцията си. Отново изпращам на Конър най-добри пожелания за бързо възстановяване.“

