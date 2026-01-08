Нюкасъл пречупи Лийдс в трилър, Груев с първа асистенция в елита на Англия

Нюкасъл спечели домакинството си на Лийдс по изключително драматичен начин. "Свраките" победиха с 4:3 след два гола в добавеното време. Харви Барнс донесе трите точки на домакините с попадение в 102-ата минута. Йоршкърци повеждаха на три пъти, но си тръгнаха с празни ръце от "Сейнт Джеймсис Парк".

Българският национал Илия Груев бе титуляр за Лийдс в трети пореден мач и днес направи първата си асистенция във Висшата лига. В 79-ата минута той подаде на Брендън Аарансън, който направи резултата 2:3. Днешната загуба сложи край на серията на Лийдс от седем поредни мача без загуба. "Свраките" пък удължиха серията си без загуба на своя стадион на 12 срещи във всички турнири.

Falling behind three times before winning it in the 103rd minute 🙌



NEVER. GIVE. UP. 🤩 pic.twitter.com/wtlbnYiXZ7 — Newcastle United (@NUFC) January 7, 2026

На "Сейнт Джеймсис Парк" вечерта бе изключително емоционална и по друга причина. Феновете на Нюкасъл многократно скандираха името на легендата Кевин Кийгън, който по-рано днес се разбра, че е болен от рак.

Love it. 🫶



A win for King Kev! 👑 pic.twitter.com/sCNgaAGTp1 — Newcastle United (@NUFC) January 7, 2026

На терена двата отбора предложиха спиращ дъха спектакъл. Битката бе сериозна, но в първия половин час не падна гол, въпреки че и двата отбора имаха възможности. Лийдс поведе в 32-ата минута след груба грешка на Малик Тиау. Бранителят се подхлъзна, а Доминик Калвърт-Люин подаде на Аарансън, който откри резултата.

Голът сякаш събуди домакините и те бързо отговориха. Пет минути по-късно Барнс изравни, след като Волтемаде му поднесе топката в наказателното поле. Лийдс обаче се оттегли с аванс на почивката, тъй като в добавеното време Калвърт-Люин реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Тиау.

WOW!



An instant classic goes the way of Newcastle! pic.twitter.com/uOZW757h9t — Premier League (@premierleague) January 7, 2026

Тиуа бе сменен на почивката, заедно с Ливраменто, а на терена се появиха Ботман и Тонали. Нюкасъл бе амбициран да обърне нещата и в 54-ата минута Жоелинтон направи резултата 2:2. Той отправи прекрасен удар с глава след технично центриране на сънародника му Бруно Гимараеш. Това даде импулс на домакините, които бяха близо до ново попадение. Разбъркване в наказателното поле като по чудо не доведе до гол. При него Шер удари греда, а удар на Волтемаде бе блокиран. Пред другата врата Джеймс Джъстин бе близо до гол, но негов удар с глава срещна гредата.

В 79-ата минута йокшърци спечелиха топката в средата на терена, Груев напредна и пусна към Аарансон, който с диагонален изстрел изведе гостите напред за трети път. Това обаче не бе достатъчно. Малко преди края на редовното време съдията отсъди дузпа за Нюкасъл, след като Аарансон игра с ръка в наказателното поле. Бруно Гимараеш реализира наказателния удар. Беше дадено 10-минутно продължение, а в 102-ата минута Барнс накара "Сейнт Джеймсис Парк" да избухне с победен гол.

Снимки: Imago