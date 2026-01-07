Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Челси продължи пътя надолу след загуба в лондонско дерби

Челси продължи пътя надолу след загуба в лондонско дерби

  • 7 яну 2026 | 23:31
  • 1975
  • 0

Челси загуби с 1:2 лондонското дерби с Фулъм. Новият треньор на тима Лиъм Росиниър изгледа мача от трибуните, а отборът бе воден от временния наставник Калъм Макфарлейн. Челси няма победа вече в пет поредни мача и започва да изостава в битката за място в Шампионската лига.

Задачата на "сините" се усложни допълнително в 22-ата минута, когато Марк Кукурея получи червен картон. Раул Хименес откри резултата в 55-ата минута. Въпреки че играеше с човек по-малко, Челси успя да изравни в 72-ата минута след гол на Лиъм Делап. Хари Уилсън донесе победата на "котиджърс" с попадение в 81-ата минута.

Срещата започна на високо темпо и с интересни ситуации и пред двете врати. Хари Уилсън бе в основата на повечето опасности за домакините. Негови удари бяха отразени от Роберт Санчес на два пъти в първата част на двубоя. Енцо Фернандес пък създаваше проблеми на Бернд Лено с изпълнения от ъглов удар. В един случай вратарят изби топката, а при друг Андрей Сантос удари греда преид Сандер Берге да блокира на голлинията удар на Мойсес Кайседо.

Ситуацията се промени в 22-ата минута, когато Кукурея събори откъсващия се Хари Уилсън. Испанският бранител получи червен картон, а няколко играчи бяха санкционирани с жълт за спорове след решението. Двубоят продължи да е оспорван, но голове до почивката не паднаха. В самия край на първата част попадение на Уилсън бе отменено поради засада.

Раул Хименес откри резултата в 55-ата минута. Той се разписа с глава след центриране на Берге. Влезлият на почивката Кевин създаде доста проблеми на гостите. Въпреки че играеше с 10 човека, Челси показа характер. Лено успя да спре опит на Делап да го прехвърли, мощен удар на Кайседо и изстрел на Палмър. Германецът обаче бе преодолян в 72-ата минута, когато Делап насочи топката към мрежата от добавка, след като топката се удари в гредата и отиде при него. Девет минути по-късно Фулъм си върна преднината след удар на Уилсън от границата на на наказателното поле и рикошет в Джеймс.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

В Байерн се надяват Томас Мюлер да се завърне в клуба

В Байерн се надяват Томас Мюлер да се завърне в клуба

  • 7 яну 2026 | 19:40
  • 2894
  • 1
Коке: Имаме ясен план за Реал Мадрид

Коке: Имаме ясен план за Реал Мадрид

  • 7 яну 2026 | 19:04
  • 1481
  • 2
Галатасарай се опитва да направи с Бернардо Силва това, което стори със Сане

Галатасарай се опитва да направи с Бернардо Силва това, което стори със Сане

  • 7 яну 2026 | 19:04
  • 1978
  • 0
Екитике с първа награда в Ливърпул

Екитике с първа награда в Ливърпул

  • 7 яну 2026 | 18:24
  • 1873
  • 1
Де Бройне може да напусне Наполи през януари

Де Бройне може да напусне Наполи през януари

  • 7 яну 2026 | 18:10
  • 4280
  • 2
Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

  • 7 яну 2026 | 17:57
  • 30855
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

  • 7 яну 2026 | 22:48
  • 17534
  • 41
Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

  • 7 яну 2026 | 23:40
  • 1769
  • 2
Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 23:00
  • 4098
  • 1
Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

  • 7 яну 2026 | 23:27
  • 7544
  • 27
Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

  • 8 яну 2026 | 00:14
  • 5649
  • 8
Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!

Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!

  • 7 яну 2026 | 23:42
  • 4267
  • 5