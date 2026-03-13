Емил Ценов и Оренбург загубиха от пряк конкурент на дъното

Оренбург не успя да надгради над победата с 2:1 срещу Зенит в предишния кръг на руското първенство. Отборът на Емил Ценов отстъпи със същия резултат при визитата си на Динамо (Махачкала) и остана непосредствено над зоната на изпадащите с актив от 18 точки.

Ценов започна като титуляр в центъра на защитата на Оренбург и остана на терена до последния съдийски сигнал. Единственото попадение в двубоя отбеляза Мохамаджавад Хосеиннеджад. Иранецът се разписа в 29 минута след изпъление на статично положение и добавка, която не остави шансове на вратаря Богдан Овсянников.

Срещата беше равностойна, а Оренбург пропусна няколко положения през второто полувреме и не успя да изравни. Тимът на Емил Ценов заема 14-то място в подреждането, а Динамо (Махачкала) вече е на 12-тата позиция, изпреварвайки Криля Советов.

В следващия кръг Оренбург ще посрещне гранда Спартак (Москва).

