  Челси
  2. Челси
  3. Временният мениджър на Челси защити Кукурея за червения картон

Временният мениджър на Челси защити Кукурея за червения картон

  • 8 яну 2026 | 03:00
  • 232
  • 0

Временният мениджър на Челси Калъм Макфарлейн коментира загубата с 1:2 от Фулъм в Премиър лийг, като акцентира върху червения картон на Марк Кукурея и последвалата реакция на отбора.

„Истински съм разочарован, че изгонването на Кукурея се случи точно когато започнахме да намираме своя ритъм и да усещаме къде можем да се възползваме от играта на Фулъм и тяхното разположение в защита. Моментът беше наистина лош и мисля, че червеният картон оказа сериозно влияние върху мача“, заяви Макфарлейн.

Челси продължи пътя надолу след загуба в лондонско дерби
Челси продължи пътя надолу след загуба в лондонско дерби

Той отхвърли твърденията, че в отбора има проблеми с дисциплината, въпреки многото червени картони през сезона.

„Не мисля, че днешният картон е следствие от проблеми с дисциплината. Това е футбол, такива неща се случват. Марк се озова в ситуация един на един. Той е един от най-добрите защитници в света и в 9 от 10 случая би се справил. Хари Уилсън обаче е умен, показа майсторство, той е много добър футболист. Ще анализираме трите жълти картона веднага след изгонването, но със сигурност не искаме да виждаме подобни неща“, добави наставникът.

Макфарлейн също така отбеляза, че дори с човек по-малко, отборът му е имал своите шансове.

„През първите 20 минути пресирахме много агресивно, но с десет души вече е невъзможно да се играе по същия начин. Наложи се да бъдем по-компактни, да защитаваме наказателното поле и да чакаме своя момент. Мисля, че се справяхме добре. През второто полувреме, когато вкарахме, имахме много моменти и можехме да отбележим повече“, завърши изпълняващият длъжността мениджър на Челси.

Снимки: Gettyimages

