Арсенал се включва в битката за Геи

Арсенал ще се включи в битката за капитана на Кристъл Палас Марк Геи, твърди "Мирър". Договорът на английския национал с "орлите" изтича през лятото и мениджърът на отбора Оливер Гласнер призна, че клубът е готов да го продаде още през този месец, ако получи подходяща оферта. В последните дни се говори, че Манчестър Сити ще отправи такава, която може да бъде в размер на 30 милиона паунда.
Ливърпул бе постигнал договорка с Палас за привличането на Геи в последния ден на летния трансферен прозорец, като тя бе за 35 милиона паунда плюс пет милиона под формата на бонуси. Лондончани обаче се отметнаха в последния момент. Мърсисайдци продължават да искат английския национал и на свой ред са се активизирали в последните дни, въпреки че преди се твърдеше, че ще чакат до лятото.
Според "Мирър" все още не е ясно дали и Арсенал ще отправи оферта през януари, или ще изкача евентуално наддаване през лятото, в случай че Геи изпълни договора си с Палас. Бранителят може също да предпочете да си тръгне като свободен агент, защото тогава ще може да претендира за доста атрактивен личен договор.
Изданието твърди, че Кристъл Палас отново ще иска за Геи около 40 милиона паунда.
Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид също имат интерес към Геи, но няма да отправят оферта сега, а ще разчитат да спечелят лятната битка за бранителя.
Според indykaila News Геи ще се срещне със своя агент в понеделник, за да обсъдят всички предложения.