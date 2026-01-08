Арсенал се включва в битката за Геи

Арсенал ще се включи в битката за капитана на Кристъл Палас Марк Геи, твърди "Мирър". Договорът на английския национал с "орлите" изтича през лятото и мениджърът на отбора Оливер Гласнер призна, че клубът е готов да го продаде още през този месец, ако получи подходяща оферта. В последните дни се говори, че Манчестър Сити ще отправи такава, която може да бъде в размер на 30 милиона паунда.

Exclusive: Arsenal ready to enter race to sign Marc Guehi. Man City pushing hard to get deal done this month. European superpowers Arsenal, Bayern Munich and Liverpool also in mix. Could take £40m and huge contract for City to beat the summer rush https://t.co/KMJwROtS0e — John Cross (@johncrossmirror) January 8, 2026

Ливърпул бе постигнал договорка с Палас за привличането на Геи в последния ден на летния трансферен прозорец, като тя бе за 35 милиона паунда плюс пет милиона под формата на бонуси. Лондончани обаче се отметнаха в последния момент. Мърсисайдци продължават да искат английския национал и на свой ред са се активизирали в последните дни, въпреки че преди се твърдеше, че ще чакат до лятото.

Според "Мирър" все още не е ясно дали и Арсенал ще отправи оферта през януари, или ще изкача евентуално наддаване през лятото, в случай че Геи изпълни договора си с Палас. Бранителят може също да предпочете да си тръгне като свободен агент, защото тогава ще може да претендира за доста атрактивен личен договор.

Изданието твърди, че Кристъл Палас отново ще иска за Геи около 40 милиона паунда.

Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид също имат интерес към Геи, но няма да отправят оферта сега, а ще разчитат да спечелят лятната битка за бранителя.

Според indykaila News Геи ще се срещне със своя агент в понеделник, за да обсъдят всички предложения.

Exclusive 💣



Marc Guéhi to meet his agent on Monday afternoon to discuss his next move.



We understand @ManCity and @LFC have made contract offers to the player.@CPFC want a January sale. pic.twitter.com/wcjrOziniI — indykaila News (@indykaila) January 8, 2026