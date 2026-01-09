Собослай: Ливърпул направи крачка напред

Ливърпул направи крачка напред с равенството 0:0 срещу Арсенал, заяви халфът Доминик Собослай. Мърсисайдци надиграха лидерите във Висшата лига, особено през второто полувреме, но не успяха да стигнат до гол.

"Срещнахме много силен отбор и показахме защо станахме шампиони миналата година. Това е крачка напред. Можем да се противопоставим и на отбора в челото на класирането", каза унгарският национал.

Dominik Szoboszlai full 90 stats against Arsenal 🤝✅ pic.twitter.com/xyCS67lbdE — Liverpool Zone (@LiverpoolZNE) January 8, 2026

"Във Висшата лига най-важното е да постигаш резултати и днес показахме, че можем да се надиграваме с Арсенал. Никой не може да твърди противоположното. Трябва да продължаваме по същия начин и през следващите няколко седмици. На този стадион не се играе лесно. През второто полувреме контролирахме топката, но нямахме достатъчно положения. Аз лично имах два шанса, но не се възползвах. Ще продължа да тренирам удари от статични положения", добави той.

Снимки: Gettyimages