Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Какви решения бяха взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Собослай: Ливърпул направи крачка напред

Собослай: Ливърпул направи крачка напред

  • 9 яну 2026 | 11:44
  • 281
  • 0

Ливърпул направи крачка напред с равенството 0:0 срещу Арсенал, заяви халфът Доминик Собослай. Мърсисайдци надиграха лидерите във Висшата лига, особено през второто полувреме, но не успяха да стигнат до гол.

"Срещнахме много силен отбор и показахме защо станахме шампиони миналата година. Това е крачка напред. Можем да се противопоставим и на отбора в челото на класирането", каза унгарският национал. 

"Във Висшата лига най-важното е да постигаш резултати и днес показахме, че можем да се надиграваме с Арсенал. Никой не може да твърди противоположното. Трябва да продължаваме по същия начин и през следващите няколко седмици. На този стадион не се играе лесно. През второто полувреме контролирахме топката, но нямахме достатъчно положения. Аз лично имах два шанса, но не се възползвах. Ще продължа да тренирам удари от статични положения", добави той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Челси продължава да кръжи около Фермин Лопес

Челси продължава да кръжи около Фермин Лопес

  • 9 яну 2026 | 07:33
  • 2323
  • 1
Жирона все повече напира за Тер Стеген

Жирона все повече напира за Тер Стеген

  • 9 яну 2026 | 07:09
  • 1751
  • 0
Шлотербек вече е приоритет за Реал Мадрид

Шлотербек вече е приоритет за Реал Мадрид

  • 9 яну 2026 | 06:31
  • 3287
  • 1
Манчестър Юнайтед вади сериозна оферта за крило на РБ Лайпциг

Манчестър Юнайтед вади сериозна оферта за крило на РБ Лайпциг

  • 9 яну 2026 | 05:45
  • 6051
  • 1
Марио Балотели си намери нов клуб

Марио Балотели си намери нов клуб

  • 9 яну 2026 | 05:22
  • 5613
  • 4
Меси: По-странен съм, отколкото си мислите

Меси: По-странен съм, отколкото си мислите

  • 9 яну 2026 | 05:03
  • 6053
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 10087
  • 7
Какви решения ще бъдат взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ

Какви решения ще бъдат взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ

  • 9 яну 2026 | 10:44
  • 1947
  • 1
Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

  • 9 яну 2026 | 11:01
  • 1528
  • 1
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 2637
  • 3
Левски прави Майкон №1 по заплата?

Левски прави Майкон №1 по заплата?

  • 9 яну 2026 | 09:12
  • 8649
  • 10
Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 41674
  • 147