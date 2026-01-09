Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  Арсенал се е разбрал със Сака за нов договор

Арсенал се е разбрал със Сака за нов договор

  • 9 яну 2026 | 17:43
  • 340
  • 0
Арсенал се е разбрал със Сака за нов договор

Букайо Сака е договорил удължаването на договора си с Арсенал с още пет години, твърди "Атлетик“. Настоящият контракт на национала на Англия изтича през юни 2027 г., но според британската медия "артилеристите" са му предложили ново споразумение с по-добри условия, което ще го задържи в лондонския футболен клуб до 2031 година.

24-годишният Сака е продукт на академията на Арсенал и за осемте си сезона с мъжкия отбор има 77 гола в 290 мача. През изминалите месеци столичани подновиха договорите на няколко ключови футболисти, включително двойката в центъра на защитата Уилям Салиба и Габриел Магаляеш, както и още двама таланти от академията, които са част от първия отбор – Итън Нуанери и Майлс Люис-Скели.

Арсенал е лидер в класирането във Висшата лига с 49 точки, на 6 пред Манчестър Сити и Астън Вила. Този уикенд тимът на Микел Артета гостува на Портсмут в третия кръг от турнира за ФА Къп.

