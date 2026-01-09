Арсенал се е разбрал със Сака за нов договор

Букайо Сака е договорил удължаването на договора си с Арсенал с още пет години, твърди "Атлетик“. Настоящият контракт на национала на Англия изтича през юни 2027 г., но според британската медия "артилеристите" са му предложили ново споразумение с по-добри условия, което ще го задържи в лондонския футболен клуб до 2031 година.

24-годишният Сака е продукт на академията на Арсенал и за осемте си сезона с мъжкия отбор има 77 гола в 290 мача. През изминалите месеци столичани подновиха договорите на няколко ключови футболисти, включително двойката в центъра на защитата Уилям Салиба и Габриел Магаляеш, както и още двама таланти от академията, които са част от първия отбор – Итън Нуанери и Майлс Люис-Скели.

🚨 EXCLUSIVE: Bukayo Saka agrees new + improved 5yr contract at Arsenal. 24yo England int’l currently at #AFC until June 2027 - fresh terms to summer 2031 in process of being finalised. Deal to recognise winger’s standing among Europe’s best @TheAthleticFC https://t.co/LDfaH5OqiZ — David Ornstein (@David_Ornstein) January 9, 2026

Арсенал е лидер в класирането във Висшата лига с 49 точки, на 6 пред Манчестър Сити и Астън Вила. Този уикенд тимът на Микел Артета гостува на Портсмут в третия кръг от турнира за ФА Къп.

Снимки: Gettyimages