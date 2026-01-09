Ираола: Януарският пазар е труден, но задължително ще търсим крило

Английският футболен клуб Борнемут ще търси активно заместник на Антоан Семеньо през зимния трансферен прозорец, заяви мениджърът Андони Ираола. "Черешките" продадоха звездата си на Манчестър Сити за 62.5 милиона паунда и останаха без още един важен футболист, като Джъстин Клуиверт е контузен и не играе.

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

"Разбира се, че сме длъжни да привлечем крило. Антоан бе на терена почти всяка минута от началото на сезона и оставя дупка, която трябва да бъде запушена", каза той, цитиран от Sky Sports. "Не е задължително новият да има същите качества като Антоан, може да играе и различен стил. Ще видим какво ще успеем да намерим на пазара. Януарският трансферен прозорец не е много лесен, защото няма достатъчно футболисти за продан. На никого не му се губи добър играч в средата на сезона, но все пак ще има някакви опции", добави испанецът.

Борнемут има средства за трансфери, тъй като изкара над 250 милиона паунда в рамките на шест месеца. Клубът продаде Дий Хаусен на Реал Мадрид (50 милиона), Милош Керкез на Ливърпул (40 милиона), Иля Забарни на Пари Сен Жермен (57 милиона), Данго Уатара на Брентфорд (42 милиона) и други, а сега се раздели и със Семеньо. Борнемут похарчи близо 150 милиона от тези пари за Джордже Петрович от Челси (25 милиона), Бафоде Диаките от Лил (34.3 милиона), Бен Доук от Ливърпул (25 милиона), Амин Адли от Леверкузен (25 милиона), Велко Милосавлевич от Цървена звезда (13 милиона) и Адриан Труфер от Рен (14.4 милиона).

Снимки: Gettyimages