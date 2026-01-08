Съставите на Арсенал и Ливърпул

Лидерът в Премиър лийг Арсенал приема шампиона Ливърпул на "Емиратс" в големия сблъсък от 21-вия кръг. Разликата между двата отбора през този двубой е 14 точки.

"Топчиите" спечелиха 14 от последните си 15 домакинства и все още нямат загуба на свой терен през този сезон, но мърсисайдци традиционно играят много добре срещу този съперник. Няма друг отбор, който да е постигал повече победи във Висшата лига срещу "артилеристите" от Ливърпул (26, колкото има и Манчестър Юнайтед). Освен това мърсисайдци победиха Арсенал на "Емиратс" по-рано през сезона след страхотен гол от пряк свободен удар на Доминик Собослай.

Микел Артета е извършил две корекции в сравнение със срещата с Борнемут. Букайо Сака и Леандро Тросар започват на местата на Нони Мадуеке и Габриел Мартинели. Уилям Салиба и Габриел Магаляеш отново са в центъра на защитата, а Виктор Гьокереш води атаката.

Арне Слот е направил само една промяна от мача с Фулъм. Джереми Фримпонг се завръща, заменяйки Къртис Джоунс. Юго Екитике не е възстановен и изобщо не е групата, което означава, че Коди Гакпо отново ще бъде на върха на атаката. Александър Исак и Мохамед Салах продължават да не са на разположение.

Снимки: Gettyimages