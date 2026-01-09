Гуардиола посочи голямата разлика, която вижда в последните 10 години във футбола в Англия

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола потвърди, че новото попълнение на тима Антоан Семеньо ще е част от групата на тима. По-рано днес “гражданите” обявиха привличането на крилото от Борнемут срещу 64 милиона паунда.

“Много клубове проявяваха интерес към него, но той реши да се присъедини към нас. Това е всичко и му благодаря. Следихме го дълго време и накрая решихме да се подсилим с него. Знаете специфичната ни ситуация с крилата в атака - имаме Оскар Боб, Савиньо и Жереми Доку, така че трябваше да се подсилим. Антоан е на перфектната възраст от 25 - 26 години (играчът е на 26 години), така че има най-добрите години пред себе си. Той ще бъде част от групата за мача с Екзитър утре. Не мога да кажа дали ще бъде титуляр или ще остане на пейката, но ще е част от групата. Всички сте наясно с качествата му, той игра изключително в Борнемут последните сезони. Може да играе еднакво добре от двете страни - справя се отдясно, отляво, използва двата си крака невероятно. Може да се справя достатъчно добре и като нападател, има скорост, познава Премиър лийг,” обясни Гуардиола.

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Каталунският наставник посочи и развитието, което са претърпели отборите от по-ниските нива в английския футбол в последните години. Утре Манчестър Сити приема на “Етихад” члена на Лига 1 Екзирът от 17:00 българско време.

“Когато пристигнах тук преди 10 години, в моменти, в които ни се налагаше да играем срещу тимове от долните дивизии, винаги имаше един типичен стил. Но сега отборите искат топката, опитват да играят добър футбол. Последните ни два мача срещу отбори от по-ниски дивизии бяха с Хъдърсфийлд и Кардиф и не бяха преди 10 години. Вярвам, че най-добрия начин да уважаваш състезания като ФА Къп и цялостно отбори от по-ниска дивизия е да покажеш респект към противника с играта си, с начина, по който се защитаваш, атакуваш, пресираш, има много детайли, за да се справи добре в такива сблъсъци. Това е най-добрия начин да уважаваме противници като Екзитър,” заяви каталунецът.

Снимки: Gettyimages