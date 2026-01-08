Мениджърът на Брентфорд за Игор Тиаго: Той е сензационен, изпревари всички очаквания

Мениджърът на Брентфорд Кийт Андрюс записа с похвали бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който има и български паспорт, и го нарече "сензационен футболист", след като бразилецът вкара нови два гола при победата над Съндърланд в Премиър лийг с 3:0.

Фамозен Игор Тиаго изведе Брентфорд до победа срещу новак и постави рекорд

Успехът изкачи Брентфорд на 5-о място в класирането, а Тиаго постави рекорд за най-много голове за един сезон в английския елит от бразилски футболист. Той вече е вкарал 16 гола в 21 мача, като има пет само в последните си две срещи. Тиаго е втори при голмайсторите след норвежката машина Ерлинг Холанд, който се е разписал 20 пъти. Той можеше да направи втори пореден хеттрик след този срещу Евертън, но пропусна, а Андрюс го смени в 82-ата минута след сблъсък с противников играч.

"Трябваше да взема това решение, което може и да не му се хареса, но мисля, че той го разбра", коментира треньорът.

"Той беше сензационен. По начина, по който атакува, по влиянието му в първенството, но начина, по който развива играта си. Може да прецените по головете му сега и да сравните с мачовете по-рано през сезона. Но не са само головете, а цялостното представяне. Той не е централен нападател, който стои между защитниците и чака положение. Той постоянно е в движение. Той се мести между линиите, пресира, страхотен е при статични положения. Завършен централен нападател е", не пестеше суперлативи мениджърът.

Запитан дали подкрепя Тиаго да влезе в националния тим на Бразилия за Световното първенство през 2026, той отговори: "Съставът на Бразилия не зависи от мен, но аз знам какво мисля за Тиаго и го ценя много. Не бих го заменил за никого. Виждам траекторията му само в една посока и това е нагоре", добави той.

Андрюс смята, че Игор Тиаго, който премина в Брентфорд от Брюж през 2024, а преди това е бил футболист на Лудогорец, е надхвърлил всички очаквания. "Мисля, че ако някой си е помислил, че може да стане толкова добър, едва ли е бил напълно честен. Не знам колко играчи са дошли от българското или белгийското първенство, отсъствали са една година заради контузия и след това имат такова влияние върху играта. Мисля, че той наистина е изпреварил всички очаквания", завърши Кийт Андрюс.

